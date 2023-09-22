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В Омске на улице 10 лет Октября пенсионерка выпала из окна 5 этажа

22 сентября 2023, 11:57
Фото: 1MI
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Женщина погибла на месте. В настоящее время полицейские выясняют все детали происшествия.

В Омске из окна дома № 138 по улице 10 лет Октября выпала пенсионерка. Женщина скончалась на месте происшествия. Очевидцы в паблике «Инцидент Омск» сообщили, что пенсионерка выпала с 5-го этажа в обеденное время. Информацию Городу55 подтвердили в правоохранительных органах.

«Зарегистрирован материал проверки. Личность погибшей установлена. Это женщина 1954 года рождения. Тело направлено в морг для установления причины смерти», — рассказали в полиции.

Полицейские выясняют все детали происшествия.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Соцсети#Погибла женщина#Евгений Игишев
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