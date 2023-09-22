В Омске на улице 10 лет Октября пенсионерка выпала из окна 5 этажа

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Омске из окна дома № 138 по улице 10 лет Октября выпала пенсионерка. Женщина скончалась на месте происшествия. Очевидцы в паблике «Инцидент Омск» сообщили, что пенсионерка выпала с 5-го этажа в обеденное время. Информацию Городу55 подтвердили в правоохранительных органах.
«Зарегистрирован материал проверки. Личность погибшей установлена. Это женщина 1954 года рождения. Тело направлено в морг для установления причины смерти», — рассказали в полиции.
Полицейские выясняют все детали происшествия.