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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

иллюстрация

При столкновении иномарок в центре Омска пострадали женщина и ребенок

17 сентября 2023, 11:45
Фото: 1MI
иллюстрация
Медики оказались помощь 46-летней женщине и 11-летнему мальчику.

Сообщение о ДТП в центре Омска поступило 17 сентября в 13:30. Известна предварительная картина событий.

53-летний водитель «Toyota RAV4» ехал по проспекту Карла Маркса со стороны ж/д вокзала. При повороте налево на Масленникова не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Toyota Kluger», которая двигалась во встречном направлении.

В результате аварии помощь медиков понадобилась пассажирам «Toyota RAV4»: 11-летнему мальчику и 46-летней женщине.

Полиция начала проверку. Напомним, ранее мы говорили о столкновении двух «легковушек» в Омской области. Пострадали шесть человек.

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#Общество#Происшествия#Город#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#ДТП с детьми#Новости
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