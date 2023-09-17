При столкновении иномарок в центре Омска пострадали женщина и ребенок

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Сообщение о ДТП в центре Омска поступило 17 сентября в 13:30. Известна предварительная картина событий.
53-летний водитель «Toyota RAV4» ехал по проспекту Карла Маркса со стороны ж/д вокзала. При повороте налево на Масленникова не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Toyota Kluger», которая двигалась во встречном направлении.
В результате аварии помощь медиков понадобилась пассажирам «Toyota RAV4»: 11-летнему мальчику и 46-летней женщине.
Полиция начала проверку. Напомним, ранее мы говорили о столкновении двух «легковушек» в Омской области. Пострадали шесть человек.