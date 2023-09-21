Помог только суд. В Омске два внука хотели выселить дедушку из единственного жилья

Во время рассмотрения заявлений, судебная коллегия обратила внимание на то, что при жизни бабушка заявителей составила завещание, где указала их наследниками своего имущества. Однако наследником первой очереди после ее смерти являлся нетрудоспособный супруг, который в силу закона при наличии завещания вправе был претендовать на долю в наследстве, но отказался от нее в пользу внуков.