Помог только суд. В Омске два внука хотели выселить дедушку из единственного жилья

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Ранее два внука пенсионера обратились в Ленинский районный суд с заявлением о признании мужчины утратившим право пользования жилым помещением, а также выселении из квартиры без предоставления другого жилья.
Заявители объяснили это тем, что являются собственниками квартиры, однако в ней проживает дедушка. Он является мужем бывшей собственницы — бабушки подавших заявление. Пенсионер рассказал, что вселен в квартиру официально, также зарегистрирован членом ее семьи, другого жилья у него нет. Омич уже 14 лет проживает в этой квартире и занимается бытовыми расходами: по ремонту и оплате коммунальных услуг.
Несмотря на объяснение ситуации, районный суд удовлетворил требования внуков-заявителей. Пенсионер же попросил отсрочить выселение и подал апелляционную жалобу.
«В апелляционной жалобе мужчина просил решение изменить, сохранить за ним право пользования жилым помещением на период дожития. Указал, что, будучи супругом бабушки истцов, с момента заключения с ней брака принимал участие в их воспитании и материальной поддержке», — рассказали в пресс-службе судов Омской области.
Во время рассмотрения заявлений, судебная коллегия обратила внимание на то, что при жизни бабушка заявителей составила завещание, где указала их наследниками своего имущества. Однако наследником первой очереди после ее смерти являлся нетрудоспособный супруг, который в силу закона при наличии завещания вправе был претендовать на долю в наследстве, но отказался от нее в пользу внуков.
Также установлено, что обе заявителя имеют собственное жилье, эта квартира им для проживания не нужна. Кроме того, в течение последних двух лет расходами на жилое помещение занимался только дедушка, за это время выселения от него никто не требовал.
После рассмотрения Омский областной суд отменил решение районного суда, так как даже после вступления в силу завещания, пенсионер имеет право бессрочно проживать в этой квартире. Суд оставил иск внуков без удовлетворения.