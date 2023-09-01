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Published Сегодня, 09:30

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Воспользовалась моментом. В Омске сиделка украла деньги у пенсионерки-инвалида

1 сентября 2023, 09:30
Фото: 1MI
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Омичка украла из кошелька пожилой омички-инвалида 27 тысяч рублей

О происшествии 76-летняя жительница Кировского округа сообщила в отдел полиции №1 УМВД России по Омской области.

Оперативники выяснили, что потерпевшая — инвалид, и передвигается по дому только на коляске. С января этого года в бытовых делах ей помогает сиделка. У полицейских появилась версия, что именно она причастна к похищению.

Так и произошло. Когда версия подтвердилась, сотрудники полиции задержали женщину в квартире у знакомых на улице Энтузиастов.

Оказалось, что она знала о том, что пенсионерка хранит большие суммы в кошельке. 44-летняя сиделка воспользовалась моментом и украла из него 27 тысяч рублей, пока хозяйка квартиры отдыхала в другой комнате. Более того, во время совершения преступления женщина была в нетрезвом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Отмечается, что ранее нарушительница уже отбывала тюремное наказание за мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью.

Видео: УМВД России по Омской области
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#Происшествия#Видео#Кража#Полиция#Омск#Уголовное дело#Нарушение#Новости#Кража денег#Анастасия Баянова#Допрос
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