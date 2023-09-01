Воспользовалась моментом. В Омске сиделка украла деньги у пенсионерки-инвалида

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Оперативники выяснили, что потерпевшая — инвалид, и передвигается по дому только на коляске. С января этого года в бытовых делах ей помогает сиделка. У полицейских появилась версия, что именно она причастна к похищению.
Так и произошло. Когда версия подтвердилась, сотрудники полиции задержали женщину в квартире у знакомых на улице Энтузиастов.
Оказалось, что она знала о том, что пенсионерка хранит большие суммы в кошельке. 44-летняя сиделка воспользовалась моментом и украла из него 27 тысяч рублей, пока хозяйка квартиры отдыхала в другой комнате. Более того, во время совершения преступления женщина была в нетрезвом состоянии.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Отмечается, что ранее нарушительница уже отбывала тюремное наказание за мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью.