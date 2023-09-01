Воспользовалась моментом. В Омске сиделка украла деньги у пенсионерки-инвалида

Оказалось, что она знала о том, что пенсионерка хранит большие суммы в кошельке. 44-летняя сиделка воспользовалась моментом и украла из него 27 тысяч рублей, пока хозяйка квартиры отдыхала в другой комнате. Более того, во время совершения преступления женщина была в нетрезвом состоянии.