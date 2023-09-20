В Омске на улице Волочаевской наполовину завершен дорожный ремонт

В администрации отмечают, что работа идет по графику, объекты, внесенные в план на текущий год, уже отремонтированы. Более того, некоторые подрядчики уже начали идти вперед графика и выполняют работы, которые были запланированы на следующий год. Одним из таких объектов стала улица Волочаевская.