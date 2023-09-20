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В Омске на улице Волочаевской наполовину завершен дорожный ремонт

В Омске на улице Волочаевской наполовину завершен дорожный ремонт

20 сентября 2023, 11:24
Согласно контракту, подрядчик должен выполнить работы до августа 2024 года.

Дорожные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На ремонт дороги и прилежащих участков на Волочаевской было выделено около 40 млн рублей.

В администрации отмечают, что работа идет по графику, объекты, внесенные в план на текущий год, уже отремонтированы. Более того, некоторые подрядчики уже начали идти вперед графика и выполняют работы, которые были запланированы на следующий год. Одним из таких объектов стала улица Волочаевская.

«Работы на объекте выполнены почти на 50%. Практически полностью подрядная организация ООО „СФ „Континент“ завершила работы по укладке выравнивающего слоя асфальта. Более чем на 60% выполнены работы по укладке тротуарной плитки. Если позволят погодные условия, до конца этого года подрядчики планируют полностью завершить асфальтирование и обустройство тротуаров», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также отмечается, что в следующем году на отремонтированную дорогу будет нанесена разметка, бригады подрядчиков оборудуют пешеходные переходы и поставят новые дорожные знаки.

Фото: Администрация Омска
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#Ремонт#Омск#Ремонт дорог#Дорожный ремонт#Новости#Анастасия Баянова
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