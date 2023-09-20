В Омске на улице Волочаевской наполовину завершен дорожный ремонт

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Дорожные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На ремонт дороги и прилежащих участков на Волочаевской было выделено около 40 млн рублей.
В администрации отмечают, что работа идет по графику, объекты, внесенные в план на текущий год, уже отремонтированы. Более того, некоторые подрядчики уже начали идти вперед графика и выполняют работы, которые были запланированы на следующий год. Одним из таких объектов стала улица Волочаевская.
«Работы на объекте выполнены почти на 50%. Практически полностью подрядная организация ООО „СФ „Континент“ завершила работы по укладке выравнивающего слоя асфальта. Более чем на 60% выполнены работы по укладке тротуарной плитки. Если позволят погодные условия, до конца этого года подрядчики планируют полностью завершить асфальтирование и обустройство тротуаров», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Также отмечается, что в следующем году на отремонтированную дорогу будет нанесена разметка, бригады подрядчиков оборудуют пешеходные переходы и поставят новые дорожные знаки.