Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Ремонт Ленинградского моста в Омске завершен почти на половину

Ремонт Ленинградского моста в Омске завершен почти на половину

9 сентября 2023, 05:56
Фото: 1MI
Капитальный ремонт моста в центре города осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас строительная готовность объекта составляет 44%, сообщили в городской администрации. Подрядчик не отстает от графика и уже приступил к установке тротуарных плит, ограждения, освещения и нового асфальтобетонного покрытия проезжей части.

«Условно можно говорить о трёх главных этапах капитального ремонта Ленинградского моста: демонтажные работы, восстановительные и монтажные. Сегодня в активной фазе обустройство новых элементов сооружения. К качеству претензий нет: на мосту выполняются строительный контроль и авторский надзор», — рассказал Михаил Сизов, заместитель директора департамента строительства.

Бригады подрядной организацией ООО «СтройТраст» трудятся в две смены, в среднем в сутки задействованы 165 человек. Также отмечается, что ремонтные работы ведутся не только в зоне проезжей части, но и в «теле» моста. Строители очищают и окрашивают металлические части пролётов, а на опорах моста очищают бетонные поверхности.

Как только на одной половине моста будут завершены работы, подрядчик перейдёт на вторую. По срокам это должно произойти до конца октября. В течение 3-4 дней будет перезапущено движение транспорта.

«У нас есть и свой внутренний график, более детализированный. По нему работы идут даже с опережением сроков. Так, планируем уже к 15 октября переключить движение и открыть проезд для транспорта по отремонтированной половине моста. Скорость работ на их качестве не скажется. Лаборатория компании стоит прямо под мостом: все бетоны, асфальтобетон в том числе, проходят испытания, результаты которых заносятся в протоколы» — рассказал Игорь Шестаков, первый заместитель директора подрядной организации ООО «СтройТраст».

На ремонт моста из бюджетов всех уровней выделено 1,9 млрд рублей. Администрация города своевременно принимает и оплачивает выполненные работы. На сегодняшний день с учётом аванса с подрядчиком произведён расчёт на сумму чуть более одного миллиарда рублей.

#Ремонт#Омск#Омская область#Капитальный ремонт#Ленинградский мост#Новости#Ремонт моста#Безопасные качественные дороги#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Омский речпорт вырубит 59 ив, чтобы складировать песок для «Кварталов Драверта»
Сегодня, 06:09
«Делайте свой выбор». В Омской области на 1730 участках начались выборы губернатора
Сегодня, 04:05
Снова нечем дышать. В Омской области объявлен очередной режим НМУ
Сегодня, 03:38
Плодятся в геометрической прогрессии. Омичей атаковали полчища огромных крыс
Вчера, 05:19
В Омске из-за строительства домов для «Кварталов Драверта» пересадят 89 деревьев
Сегодня, 05:30