Ремонт Ленинградского моста в Омске завершен почти на половину

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Сейчас строительная готовность объекта составляет 44%, сообщили в городской администрации. Подрядчик не отстает от графика и уже приступил к установке тротуарных плит, ограждения, освещения и нового асфальтобетонного покрытия проезжей части.
«Условно можно говорить о трёх главных этапах капитального ремонта Ленинградского моста: демонтажные работы, восстановительные и монтажные. Сегодня в активной фазе обустройство новых элементов сооружения. К качеству претензий нет: на мосту выполняются строительный контроль и авторский надзор», — рассказал Михаил Сизов, заместитель директора департамента строительства.
Бригады подрядной организацией ООО «СтройТраст» трудятся в две смены, в среднем в сутки задействованы 165 человек. Также отмечается, что ремонтные работы ведутся не только в зоне проезжей части, но и в «теле» моста. Строители очищают и окрашивают металлические части пролётов, а на опорах моста очищают бетонные поверхности.
Как только на одной половине моста будут завершены работы, подрядчик перейдёт на вторую. По срокам это должно произойти до конца октября. В течение 3-4 дней будет перезапущено движение транспорта.
«У нас есть и свой внутренний график, более детализированный. По нему работы идут даже с опережением сроков. Так, планируем уже к 15 октября переключить движение и открыть проезд для транспорта по отремонтированной половине моста. Скорость работ на их качестве не скажется. Лаборатория компании стоит прямо под мостом: все бетоны, асфальтобетон в том числе, проходят испытания, результаты которых заносятся в протоколы» — рассказал Игорь Шестаков, первый заместитель директора подрядной организации ООО «СтройТраст».
На ремонт моста из бюджетов всех уровней выделено 1,9 млрд рублей. Администрация города своевременно принимает и оплачивает выполненные работы. На сегодняшний день с учётом аванса с подрядчиком произведён расчёт на сумму чуть более одного миллиарда рублей.