Ремонт Ленинградского моста в Омске завершен почти на половину

Бригады подрядной организацией ООО «СтройТраст» трудятся в две смены, в среднем в сутки задействованы 165 человек. Также отмечается, что ремонтные работы ведутся не только в зоне проезжей части, но и в «теле» моста. Строители очищают и окрашивают металлические части пролётов, а на опорах моста очищают бетонные поверхности.