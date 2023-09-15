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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

иллюстрация

В Омске с 18 сентября перекроют до следующего года бульвар Архитекторов

15 сентября 2023, 07:26
Фото: Город55
иллюстрация
На улице будут поэтапно закрывать участки для ремонта.

С понедельника, 18 сентября, на Левом берегу начнется масштабная реконструкция бульвара Архитекторов. Сначала ограничение введут на участке от 70 лет Октября до Комарова, пишут «Вести Омск» со ссылкой на администрацию Омска.

Весь бульвар поделят на девять частей, которые будут поэтапно ремонтировать. Объектом займется компания «Стройтраст». Как отметил замдиректора организации Игорь Шестаков, сначала строители полностью разберут дорогу до самого основания. Далее будет укладка полотна и трехслойное асфальтирование.

Планируется, что бульвар Архитекторов станет шире, количество полос увеличат до шести. Расширение дороги будет больше чем на 20 метров. Ремонт начнется этой осенью и продлится до следующего года.

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#Город#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Новости#Перекрытие дорог#Алина Ясинская
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