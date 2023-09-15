В Омске с 18 сентября перекроют до следующего года бульвар Архитекторов

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
С понедельника, 18 сентября, на Левом берегу начнется масштабная реконструкция бульвара Архитекторов. Сначала ограничение введут на участке от 70 лет Октября до Комарова, пишут «Вести Омск» со ссылкой на администрацию Омска.
Весь бульвар поделят на девять частей, которые будут поэтапно ремонтировать. Объектом займется компания «Стройтраст». Как отметил замдиректора организации Игорь Шестаков, сначала строители полностью разберут дорогу до самого основания. Далее будет укладка полотна и трехслойное асфальтирование.
Планируется, что бульвар Архитекторов станет шире, количество полос увеличат до шести. Расширение дороги будет больше чем на 20 метров. Ремонт начнется этой осенью и продлится до следующего года.