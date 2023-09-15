В Омске с 18 сентября перекроют до следующего года бульвар Архитекторов

Весь бульвар поделят на девять частей, которые будут поэтапно ремонтировать. Объектом займется компания «Стройтраст». Как отметил замдиректора организации Игорь Шестаков, сначала строители полностью разберут дорогу до самого основания. Далее будет укладка полотна и трехслойное асфальтирование.