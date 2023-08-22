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Купил в соцсети. Омича осудили за использование поддельных водительских прав

22 августа 2023, 08:06
Фото: 1MI
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В Омской области вынесли приговор мужчине за езду с поддельными правами

С фальшивым удостоверением водитель успел проездить около двух месяцев.

В Горьковском районе Омской области осудили 31-летнего местного жителя за езду с поддельным водительским удостоверением. Права мужчина приобрел в социальной сети ВКонтакте в феврале 2023 года. В удостоверении были открыты категории В, В1 и М.

Водитель пользовался фальшивыми правами около двух месяцев, пока его автомобиль не остановили сотрудники Госавтоинспекции в селе Горьковское. При проверке документов и вскрылся факт их поддельного происхождения.

Свою вину мужчина полностью признал. Ему назначили 4 года условного срока.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Водительские права#Права#Евгений Игишев
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