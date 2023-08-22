Купил в соцсети. Омича осудили за использование поддельных водительских прав

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В Горьковском районе Омской области осудили 31-летнего местного жителя за езду с поддельным водительским удостоверением. Права мужчина приобрел в социальной сети ВКонтакте в феврале 2023 года. В удостоверении были открыты категории В, В1 и М.
Водитель пользовался фальшивыми правами около двух месяцев, пока его автомобиль не остановили сотрудники Госавтоинспекции в селе Горьковское. При проверке документов и вскрылся факт их поддельного происхождения.
Свою вину мужчина полностью признал. Ему назначили 4 года условного срока.