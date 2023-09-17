Беспилотник упал на промышленный объект в Орле, дроны атаковали Москву и Крым

Известно, что в ночь на 17 сентября беспилотники также атаковали Крым. Сбито шесть дронов. Издание сообщает о происшествии в Орле. Там БПЛА упал на территории Железнодорожного района. Губернатор региона Андрей Клычков заявил: дрон попал в нежилой объект, затем загорелся резервуар с топливом. Пожар наблюдали местные жители.