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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

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Беспилотник упал на промышленный объект в Орле, дроны атаковали Москву и Крым

17 сентября 2023, 07:49
Фото: Midjourney
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Обзор происшествий по стране за ночь.

В ночь на 17 сентября в Подмосковье силами ПВО было сбито три беспилотника в Истринском, Домодедовском и Раменском районах. Информацию со ссылкой на Минобороны РФ и мэра Москвы Сергея Собянина передают «Новые известия».

Разрушений и пострадавших нет. Ради безопасности в столичных аэропортах объявили план «Ковер». Были задержаны или отменены более 30 рейсов. Отметим, ранее Город55 сообщал о позднем отправлении в столицу из омского аэропорта.

И снова «Уральские авиалинии». В омском аэропорту задержали и отменили по три рейса
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Сейчас аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.

Известно, что в ночь на 17 сентября беспилотники также атаковали Крым. Сбито шесть дронов. Издание сообщает о происшествии в Орле. Там БПЛА упал на территории Железнодорожного района. Губернатор региона Андрей Клычков заявил: дрон попал в нежилой объект, затем загорелся резервуар с топливом. Пожар наблюдали местные жители.

Место оцепили. Пострадавших нет. На тушение ушел час. Сейчас в деле разбираются местные следователи.

Рассказываем, что известно о попытке прорыва на Москву беспилотника 6 августа
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#Происшествия#Крым#Омск#Россия#Москва#Беспилотник#Новости
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