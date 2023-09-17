Беспилотник упал на промышленный объект в Орле, дроны атаковали Москву и Крым

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Published Сегодня, 07:49
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В ночь на 17 сентября в Подмосковье силами ПВО было сбито три беспилотника в Истринском, Домодедовском и Раменском районах. Информацию со ссылкой на Минобороны РФ и мэра Москвы Сергея Собянина передают «Новые известия».
Разрушений и пострадавших нет. Ради безопасности в столичных аэропортах объявили план «Ковер». Были задержаны или отменены более 30 рейсов. Отметим, ранее Город55 сообщал о позднем отправлении в столицу из омского аэропорта.
Сейчас аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.
Известно, что в ночь на 17 сентября беспилотники также атаковали Крым. Сбито шесть дронов. Издание сообщает о происшествии в Орле. Там БПЛА упал на территории Железнодорожного района. Губернатор региона Андрей Клычков заявил: дрон попал в нежилой объект, затем загорелся резервуар с топливом. Пожар наблюдали местные жители.
Место оцепили. Пострадавших нет. На тушение ушел час. Сейчас в деле разбираются местные следователи.