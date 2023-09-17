И снова «Уральские авиалинии». В омском аэропорту задержали и отменили по три рейса

Компания «Уральские авиалинии» вновь отличилась. На этот раз на 43 минуты задержался борт до Москвы (Домодедово). Отметим, в ночь на воскресенье в Подмосковье было сбито несколько беспилотников. По данным мэра Сергея Собянина, разрушений и пострадавших нет. Однако к утру шесть рейсов в столичных аэропортах отменили, более 30 задержали.