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иллюстрация

И снова «Уральские авиалинии». В омском аэропорту задержали и отменили по три рейса

17 сентября 2023, 06:31
Фото: 1MI
иллюстрация

Отменены сразу три рейса из Сургута в Омск и обратно

Утренние рейсы в Москву могли быть задержаны из-за атаки беспилотников.

Омский аэропорт сообщает о задержке утренних рейсов. 17 сентября на 24 минуты позже вылетел борт «Турецких авиалиний» в Анталью. Самолет «Победы» в Москву (Шереметьево) отправился через 32 минуты после обозначенного времени.

Компания «Уральские авиалинии» вновь отличилась. На этот раз на 43 минуты задержался борт до Москвы (Домодедово). Отметим, в ночь на воскресенье в Подмосковье было сбито несколько беспилотников. По данным мэра Сергея Собянина, разрушений и пострадавших нет. Однако к утру шесть рейсов в столичных аэропортах отменили, более 30 задержали.

17 сентября отменен прилет самолета «ЮТэйр» из Сургута. Борт ждали в Омске в 15:05. Аналогичная отмена на завтра, 18 сентября, на 15:55. Соответственно, не будет и обратного рейса из нашего города 18 сентября в 16:50.

Напомним, самым ярким событием авиаотрасли последнего времени стало приземление в поле Новосибирской области самолета Сочи-Омск 12 сентября. Борт принадлежал компании «Уральские авиалинии».

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#Общество#Сочи#Самолет#Омск#Омская область#Аэропорт#Москва#Новости#Авиарейсы#Новосибирская область#Задержка самолета
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