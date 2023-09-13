В омских почтовых отделениях появились конверты, посвященные юбилею Тюкалинска

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В почтовых отделениях Омской области появились конверты, посвященные 200-летию Тюкалинска. На них изображен памятник архитектуры регионального значения «Магазин купца Афонина», построенный в 1904 году. Конверты можно использовать для пересылки корреспонденции до 20 граммов, дополнительные марки не потребуются.
Также в тюкалинском почтовом отделении на улице Кирова, 13 для всех желающих доступен специальный штемпель, выпущенный к юбилею города. На оттиске схематично изображен «Магазин купца Афонина».
Штемпелем можно воспользоваться до середины декабря, затем его передадут в Центральный музей связи имени А. С. Попова, который находится в Санкт-Петербурге.
«У российской почты многовековая история, а Тюкалинск — ее часть. Известно, что
город начинался с почтового полустанка — станца, который построили на Московско-
Сибирском тракте в 1759 г. Поэтому мы с радостью откликнулись на предложение
зафиксировать юбилейную дату — 200 лет с момента присвоения статуса города — на
почтовых конвертах. Они разлетятся по стране, знакомя россиян с архитектурой
Тюкалинска и пополнят экспозиции музеев и частных коллекционеров», —
рассказал директор УФПС Омской области Сергей Семынин.
Конверты и штемпель наверняка привлекут внимание сигиллатистов. Именно так называют людей, коллекционирующих почтовые конверты.