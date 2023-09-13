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Иллюстрация

В омских почтовых отделениях появились конверты, посвященные юбилею Тюкалинска

13 сентября 2023, 06:37
Фото: 1MI
Иллюстрация
На них изображен памятник архитектуры регионального значения «Магазин купца Афонина».

В почтовых отделениях Омской области появились конверты, посвященные 200-летию Тюкалинска. На них изображен памятник архитектуры регионального значения «Магазин купца Афонина», построенный в 1904 году. Конверты можно использовать для пересылки корреспонденции до 20 граммов, дополнительные марки не потребуются.

Всего выпустили 100 тысяч памятных конвертовВсего выпустили 100 тысяч памятных конвертов
Всего выпустили 100 тысяч памятных конвертов
Фото: Почта России

Также в тюкалинском почтовом отделении на улице Кирова, 13 для всех желающих доступен специальный штемпель, выпущенный к юбилею города. На оттиске схематично изображен «Магазин купца Афонина».

Штемпелем можно воспользоваться до середины декабря, затем его передадут в Центральный музей связи имени А. С. Попова, который находится в Санкт-Петербурге.

На оттиске штемпеля схематично изображен магазин купца АфонинаНа оттиске штемпеля схематично изображен магазин купца Афонина
На оттиске штемпеля схематично изображен магазин купца Афонина
Фото: Поста России
«У российской почты многовековая история, а Тюкалинск — ее часть. Известно, что
город начинался с почтового полустанка — станца, который построили на Московско-
Сибирском тракте в 1759 г. Поэтому мы с радостью откликнулись на предложение
зафиксировать юбилейную дату — 200 лет с момента присвоения статуса города — на
почтовых конвертах. Они разлетятся по стране, знакомя россиян с архитектурой
Тюкалинска и пополнят экспозиции музеев и частных коллекционеров», —
рассказал директор УФПС Омской области Сергей Семынин.

Конверты и штемпель наверняка привлекут внимание сигиллатистов. Именно так называют людей, коллекционирующих почтовые конверты.

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#Общество#Омск#Почта России#Юбилей#Санкт-Петербург#История#Архитектура#Тюкалинск#Евгений Игишев#Конверт
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