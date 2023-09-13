В омских почтовых отделениях появились конверты, посвященные юбилею Тюкалинска

В почтовых отделениях Омской области появились конверты, посвященные 200-летию Тюкалинска. На них изображен памятник архитектуры регионального значения «Магазин купца Афонина», построенный в 1904 году. Конверты можно использовать для пересылки корреспонденции до 20 граммов, дополнительные марки не потребуются.