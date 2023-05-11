В Омске за 150 тысяч рублей продают автограф Путина

Стоит заметить, что на площадке также выложены автографы и других знаменитых людей. Так, например подпись Леонида Якубовича, выполненная на 50-рублевой купюре, обойдется в 2500 рублей, а автограф рэпера Моргенштерна* продают за 700 рублей.