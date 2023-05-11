В Омске за 150 тысяч рублей продают автограф Путина

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Омске продают автограф Владимира Путина за 150 тысяч рублей. Лот выложили на площадку объявлений «Авито» 8 мая. Президент расписался на билете всероссийского выпускного в 2005 году.
Продавец утверждает, что автограф подлинный, и в доказательство даже прикрепил к объявлению фото и видео с выпускного в Кремлевском дворце.
«Редчайший и единственный в своем роде, после подхода к нему за автографом больше никого уже не подпускали. Путин очень редко дает автографы, поэтому цена соответствующая», — объясняет продавец. — «Наша компания, как представители выпускников от Омской области (неоднократные победители олимпиад), сидели на хороших местах, на 4 ряду, в нескольких метрах от него, поэтому получилось взять автограф».
Продавец согласен на любые проверки товара. Также есть возможность отправить листок с автографом президента в другой город или за рубеж.
Стоит заметить, что на площадке также выложены автографы и других знаменитых людей. Так, например подпись Леонида Якубовича, выполненная на 50-рублевой купюре, обойдется в 2500 рублей, а автограф рэпера Моргенштерна* продают за 700 рублей.
* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.