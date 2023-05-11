Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Изображение материала

В Омске за 150 тысяч рублей продают автограф Путина

11 мая 2023, 10:08
Фото: Официальный сайт Кремля
Владимир Путин крайне редко дает автографы
Президент расписался на билете всероссийского выпускного в 2005 году.

В Омске продают автограф Владимира Путина за 150 тысяч рублей. Лот выложили на площадку объявлений «Авито» 8 мая. Президент расписался на билете всероссийского выпускного в 2005 году.

Продавец утверждает, что автограф подлинный, и в доказательство даже прикрепил к объявлению фото и видео с выпускного в Кремлевском дворце.

«Редчайший и единственный в своем роде, после подхода к нему за автографом больше никого уже не подпускали. Путин очень редко дает автографы, поэтому цена соответствующая», — объясняет продавец. — «Наша компания, как представители выпускников от Омской области (неоднократные победители олимпиад), сидели на хороших местах, на 4 ряду, в нескольких метрах от него, поэтому получилось взять автограф».

Продавец согласен на любые проверки товара. Также есть возможность отправить листок с автографом президента в другой город или за рубеж.

Стоит заметить, что на площадке также выложены автографы и других знаменитых людей. Так, например подпись Леонида Якубовича, выполненная на 50-рублевой купюре, обойдется в 2500 рублей, а автограф рэпера Моргенштерна* продают за 700 рублей.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

Кафе, фитнес-клуб и веревочный парк. Какой готовый бизнес продают в Омске
Узнать подробнее
Здоровое питание за 880 тысяч. В Омске продают готовый бизнес
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Автограф#Владимир Путин#Президент#Авито#Город#Общество#Омск
Подпишитесь
Завод Антропенко наказали за налоговые махинации на 30 млн рублей
Сегодня, 09:34
Мужчины умирают чаще. В прошлом году онкология стала смертельной для 3255 омичей
Сегодня, 06:37
В Омске рассказали о судьбе затопленного дома, на который обратил внимание следком
Сегодня, 09:48
В Омске будут судить инженера «МЕГИ» за принятый подкуп на 17 миллионов
Сегодня, 03:56
Дошло до суда. Омский «смотрящий» и его сообщники оказались на скамье подсудимых
Сегодня, 06:57
Ранен мужчина. Стали известны подробности стрельбы на омском «Зеленом острове»
Сегодня, 06:47