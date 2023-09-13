Ушел из жизни бывший главный архитектор Центрального округа Омска

Дмитрий Сигаев родился в Красноярском крае в 1957 году, окончил местный политехнический институт. В Омск он приехал в 1990 году, где приступил к проектированию медицинских объектов института «Омскгражданпроект». С 1996 года Дмитрий Сигаев трудился в администрациях Центрального и Кировского округов.