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Ушел из жизни бывший главный архитектор Центрального округа Омска

13 сентября 2023, 08:59
Фото: 1MI
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Последние годы Дмитрий Сигаев боролся с тяжелой болезнью.

В понедельник, 11 сентября, ушел из жизни бывший главный архитектор Центрального округа Омска Дмитрий Сигаев, сообщается на сайте регионального отделения Союза архитекторов России.

Дмитрий Сигаев родился в Красноярском крае в 1957 году, окончил местный политехнический институт. В Омск он приехал в 1990 году, где приступил к проектированию медицинских объектов института «Омскгражданпроект». С 1996 года Дмитрий Сигаев трудился в администрациях Центрального и Кировского округов.

С 2005 по 2021 годы занимал должность начальника отдела архитектуры, строительства и земельных отношений в администрации Центрального округа, а после стал главным архитектором ЦАО.

Последние годы Дмитрий Сигаев боролся с тяжелой болезнью.

«Помним его как отзывчивого товарища, уважаемого и честного коллегу. Пусть только хорошие впечатления от работы Сигаева Дмитрия Геннадьевича станут светлой дорогой в другой мир. Будем помнить и чтить память о нашем друге», — сообщили в омском отделении Союза архитекторов России.

Прощание с Дмитрием Сигаевым пройдет 16 сентября с 11:00 до 12:00 в Воскресенском храме на улице Спартаковской.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Сигаева.

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#Общество#Омск#Омская область#Смерть человека#Смерть#Архитектор#Некролог#Евгений Игишев#Главный архитектор
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