Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

иллюстрация

Ушел из жизни ветеран омского футбола Рамиль Шакиров

11 сентября 2023, 05:45
Фото: Город55
иллюстрация
Он известен не только как игрок, но и как тренер детских команд.

Стало известно о смерти Рамиля Шакирова, который играл в свое время за футбольный клуб «Иртыш». Он скончался на 66-м году жизни. Информация об этом появилась в сообществе «речников».

Он представлял омскую команду шесть сезонов. В общей сложности Рамиль поучаствовал в 127 матчах, при этом 12 раз поразив ворота соперников.

«Неутомимый и подвижный, легко обращался с мячом, много и полезно действовал в подыгрыше партнерам», — отметили в местном клубе.

Ветеран омского футбола также успел поработать в омском «Локомотиве», выступая в первенстве РСФСР. Несколько лет своей жизни он отдал тренерству детей.

Город55 приносит соболезнования родным и близким ущедшего.

Скончался бывший вратарь омского футбольного клуба «Иртыш» Сергей Мясковский
Узнать подробнее
#Спорт#Футбол#Омск#Омская область#Смерть#Новости#ФК "Иртыш"#Алина Ясинская
Подпишитесь
Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов
Сегодня, 02:27
На обслуживание банкетов омского губернатора потратят еще 800 тысяч рублей
Сегодня, 05:46
Дефицит кадров. Стало известно, в каких сферах не хватает работников в Омске
Сегодня, 05:52
Готов на 42%. Подрядчик сорвал сроки строительства высотки для омских переселенцев
Сегодня, 07:28
«Птицы погибнут». Омичи рассказали о состоянии озера в Парке культуры и отдыха
Сегодня, 06:31
Дешевле не ездить. Бензин в Омской области за месяц подорожал на 5%
Сегодня, 04:24