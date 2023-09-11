Ушел из жизни ветеран омского футбола Рамиль Шакиров

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Стало известно о смерти Рамиля Шакирова, который играл в свое время за футбольный клуб «Иртыш». Он скончался на 66-м году жизни. Информация об этом появилась в сообществе «речников».
Он представлял омскую команду шесть сезонов. В общей сложности Рамиль поучаствовал в 127 матчах, при этом 12 раз поразив ворота соперников.
«Неутомимый и подвижный, легко обращался с мячом, много и полезно действовал в подыгрыше партнерам», — отметили в местном клубе.
Ветеран омского футбола также успел поработать в омском «Локомотиве», выступая в первенстве РСФСР. Несколько лет своей жизни он отдал тренерству детей.
Город55 приносит соболезнования родным и близким ущедшего.