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Обанкротившаяся «ДСК-7» все же продала свое помещение в элитном доме

27 апреля 2023, 11:54
Фото: 1MI
иллюстрация
Конкурсному управляющему удалось это сделать только со второй попытки.

Омское ООО «Домостроительная компания № 7» сейчас проходит процедуру банкротства. Конкурсный управляющий фирмы Наталья Костякова организовала электронные торги, на которые выставила один из активов предприятия — нежилое помещение площадью 560 квадратов в элитном доме на улице Масленникова. Она уже пыталась продать этот актив зимой, но тогда не нашлось покупателей.

На этот раз все прошло более удачно.

— По результатам торгов в форме публичного предложения № 7021–ОТПП заключен договор купли-продажи имущества № 5 от 25.04.2023 г. с ИП Помогайбо Арсением Владимировичем, — говорится в официальном сообщении.

Арсений Помогайбо владеет 100% уставного капитала ООО "ПКФ "Сибирский молот"", которое занимается производством трубопроводной арматуры. В прошлом он владел половиной УК ООО "Нефтьгазкомплект". Сумма, которую он заплатит за покупку, пока неизвестна.

Напомним: «ДСК-7» была признана банкротом еще в 2020 году. Эта компания известна как застройщик микрорайонов «Кристалл-3» и «Утиная Гора», элитного дома на улице Масленникова, 58. Именно в этом доме расположено помещение, которое, наконец, удалось продать. Его соседи — агентства недвижимости «АмегаОмск» и «Большой город», магазин «Сельпо Life», студия йоги «Virgou», цветочная мастерская «Флорида».

 

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#Николай Эйхвальд#ДСК-7#Бизнес#Новости
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