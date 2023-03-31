Управляющий «ДСК-7» отстоял в Верховном суде право на многомиллионное вознаграждение

Тогда «Альтернатива» подала жалобу в Верховный суд. Однако судья отказался принять этот документ для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Таким образом, в деле поставлена точка: в России нет инстанций, где можно было бы оспорить это решение.