Управляющий «ДСК-7» отстоял в Верховном суде право на многомиллионное вознаграждение

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Верховный суд Российской Федерации принял определение по делу о банкротстве ООО «Домостроительная компания №7». Еще летом 2022 года омский арбитраж объединил в одно производство сразу два заявления по этому делу — конкурсного управляющего Натальи Костяковой и ООО «Практикующая организация „Альтернатива“». Костякова претендовала на «стимулирующее вознаграждение» в 14,3 млн рублей, а «Альтернатива» изъявила желание закрыть все долги ДСК-7.
Оба заявления суд первой инстанции одобрил. «Альтернатива» по понятным причинам оспорила решение о вознаграждении. Ссылаясь на «нарушения норм права», допущенные при объединении двух заявлений, ООО попросило рассмотреть этот вопрос отдельно и отказать Костяковой.
И в апелляционной, и в кассационной инстанциях «Альтернативе» отказали.
— С учетом фактических обстоятельств дела арбитражный управляющий Костякова Н.В. вправе рассчитывать на получение стимулирующего вознаграждения в спорном размере, — говорится в одном из решений.
Тогда «Альтернатива» подала жалобу в Верховный суд. Однако судья отказался принять этот документ для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Таким образом, в деле поставлена точка: в России нет инстанций, где можно было бы оспорить это решение.
Напомним: «ДСК-7» была признано банкротом в 2020 году. Омичам эта компания известна как застройщик микрорайонов «Кристалл-3», «Утиная Гора» и элитного дома на Масленикова, 58.
«Практикующая организация „Альтернатива“» принадлежит омской предпринимательнице Олесе Афониной, владелице ряда сельхозпредприятий и санатория «Колос» в Красноярке. Судя по ее желанию закрыть долги «ДСК-7», у Афониной есть в этой истории свой интерес.