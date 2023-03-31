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Управляющий «ДСК-7» отстоял в Верховном суде право на многомиллионное вознаграждение

31 марта 2023, 07:06
Фото: 1MI
иллюстрация
Наталья Костякова получит 14 млн рублей.

Верховный суд Российской Федерации принял определение по делу о банкротстве ООО «Домостроительная компания №7». Еще летом 2022 года омский арбитраж объединил в одно производство сразу два заявления по этому делу — конкурсного управляющего Натальи Костяковой и ООО «Практикующая организация „Альтернатива“». Костякова претендовала на «стимулирующее вознаграждение» в 14,3 млн рублей, а «Альтернатива» изъявила желание закрыть все долги ДСК-7.

Оба заявления суд первой инстанции одобрил. «Альтернатива» по понятным причинам оспорила решение о вознаграждении. Ссылаясь на «нарушения норм права», допущенные при объединении двух заявлений, ООО попросило рассмотреть этот вопрос отдельно и отказать Костяковой.

И в апелляционной, и в кассационной инстанциях «Альтернативе» отказали.

— С учетом фактических обстоятельств дела арбитражный управляющий Костякова Н.В. вправе рассчитывать на получение стимулирующего вознаграждения в спорном размере, — говорится в одном из решений.

Тогда «Альтернатива» подала жалобу в Верховный суд. Однако судья отказался принять этот документ для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Таким образом, в деле поставлена точка: в России нет инстанций, где можно было бы оспорить это решение.

Напомним: «ДСК-7» была признано банкротом в 2020 году. Омичам эта компания известна как застройщик микрорайонов «Кристалл-3», «Утиная Гора» и элитного дома на Масленикова, 58.

«Практикующая организация „Альтернатива“» принадлежит омской предпринимательнице Олесе Афониной, владелице ряда сельхозпредприятий и санатория «Колос» в Красноярке. Судя по ее желанию закрыть долги «ДСК-7», у Афониной есть в этой истории свой интерес.

 

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#Николай Эйхвальд#ДСК-7#Суд#Новости
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