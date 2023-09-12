Повезло не всем. На расселение из аварийных домов в Омске выделили еще 100 миллионов

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко рассказал о распределении субсидии в размере 100 млн рублей. Эти средства из областного бюджета выделены Омску в качестве дополнительных расходов, которые требуются при переселении людей из аварийного жилья.
«Выделение средств дополнительно обеспечит расселение 1,9 тыс кв м аварийного жилья», — отметил глава ведомства у себя в телеграм-канале.
Шнипко также напомнил, что до 2025 года в Омской области действует региональная адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда. Ее реализуют с 2019 года. В рамках этой программы организуется переселение из непригодных для проживания многоэтажек, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.
Ранее Город55 писал об обрушении потолочного перекрытия в одной из квартир дома по улице 3-я Чередовая. Жилье в этой многоэтажке получила семья из шести человек. Помещение предоставили по договору социального найма, но долгое время там никто не проживал.