Повезло не всем. На расселение из аварийных домов в Омске выделили еще 100 миллионов

Шнипко также напомнил, что до 2025 года в Омской области действует региональная адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда. Ее реализуют с 2019 года. В рамках этой программы организуется переселение из непригодных для проживания многоэтажек, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.