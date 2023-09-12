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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

иллюстрация

Повезло не всем. На расселение из аварийных домов в Омске выделили еще 100 миллионов

12 сентября 2023, 03:03
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области на расселение из аварийных домов выделили еще 100 миллионов

Стало известно, жильцов каких домов расселят в первую очередь.

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко рассказал о распределении субсидии в размере 100 млн рублей. Эти средства из областного бюджета выделены Омску в качестве дополнительных расходов, которые требуются при переселении людей из аварийного жилья.

«Выделение средств дополнительно обеспечит расселение 1,9 тыс кв м аварийного жилья», — отметил глава ведомства у себя в телеграм-канале.

Шнипко также напомнил, что до 2025 года в Омской области действует региональная адресная программа по переселению из аварийного жилищного фонда. Ее реализуют с 2019 года. В рамках этой программы организуется переселение из непригодных для проживания многоэтажек, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.

Ранее Город55 писал об обрушении потолочного перекрытия в одной из квартир дома по улице 3-я Чередовая. Жилье в этой многоэтажке получила семья из шести человек. Помещение предоставили по договору социального найма, но долгое время там никто не проживал.

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#Общество#Омск#Омская область#Аварийное жилье#Переселение из аварийного жилья#Субсидии#Аварийные дома#Новости#Владимир Шнипко#Алина Ясинская
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