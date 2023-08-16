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Омская прокуратура выяснит причины обрушения потолка в жилом доме

Аварийным не признавался. В Омске начали выяснять причины обрушения потолка в доме

16 августа 2023, 09:09
Фото: Прокуратура Омской области

Омская прокуратура выяснит причины обрушения потолка в жилом доме

Прокуратура Ленинского округа проводит проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в квартире одноэтажного дома.

Выяснилось, что в помещении, где обрушился потолок, уже длительное время никто не живет. Эта квартира, расположенная в доме № 70 по ул. 3-я Чередовая, по договору социального найма предоставлена местной жительнице и пяти членам ее семьи, сообщили в пресс-службе ведомства. Во время обрушения никто не пострадал.

Также отмечается, что четыре из семи квартир одноэтажного дома находятся в муниципальной собственности. Несмотря на ветхое состояние здания и 1950-й год постройки, дом аварийным не признавался.

На месте происшествия побывал прокурор Ленинского округа. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства и, при необходимости, примет меры прокурорского реагирования.

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#Омск#Омская область#Обрушение#Обрушение здания#Жилой дом#Обрушение потолка#Прокуратура#Происшествие#Чрезвычайное происшествие#Анастасия Баянова
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