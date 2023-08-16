Аварийным не признавался. В Омске начали выяснять причины обрушения потолка в доме

Выяснилось, что в помещении, где обрушился потолок, уже длительное время никто не живет. Эта квартира, расположенная в доме № 70 по ул. 3-я Чередовая, по договору социального найма предоставлена местной жительнице и пяти членам ее семьи, сообщили в пресс-службе ведомства. Во время обрушения никто не пострадал.