Аварийным не признавался. В Омске начали выяснять причины обрушения потолка в доме

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Выяснилось, что в помещении, где обрушился потолок, уже длительное время никто не живет. Эта квартира, расположенная в доме № 70 по ул. 3-я Чередовая, по договору социального найма предоставлена местной жительнице и пяти членам ее семьи, сообщили в пресс-службе ведомства. Во время обрушения никто не пострадал.
Также отмечается, что четыре из семи квартир одноэтажного дома находятся в муниципальной собственности. Несмотря на ветхое состояние здания и 1950-й год постройки, дом аварийным не признавался.
На месте происшествия побывал прокурор Ленинского округа. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения органами местного самоуправления требований жилищного законодательства и, при необходимости, примет меры прокурорского реагирования.