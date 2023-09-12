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Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

иллюстрация

После экстренной посадки летевшим в Омск пассажирам нашли пункт временного размещения

12 сентября 2023, 04:01
Фото: Город55
иллюстрация
Самолет не разрушился, так что пассажиры смогли эвакуироваться самостоятельно.

Сегодня утром, 12 сентября, летевший из Сочи в Омск самолет совершил экстренную посадку под Новосибирском. По уточненным данным, на борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. Им подготовили пункт временного размещения.

Пилот посадил воздушное судно на грунт рядом с поселком Московка. Разрушения самолета при этом не было, как и возгорания. Все смогли самостоятельно эвакуироваться по трапам. Пострадавших нет.

К месту происшествия отправили шесть автобусов, чтобы увезти пассажиров и временно разместить в местном Доме культуры. Также подготовлен другой пункт временного размещения.

Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
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#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Экстренная посадка#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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Срочно. Летевший из Сочи в Омск самолет экстренно приземлился на грунт в соседней области
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