После экстренной посадки летевшим в Омск пассажирам нашли пункт временного размещения

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 05:07
Сегодня утром, 12 сентября, летевший из Сочи в Омск самолет совершил экстренную посадку под Новосибирском. По уточненным данным, на борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. Им подготовили пункт временного размещения.
Пилот посадил воздушное судно на грунт рядом с поселком Московка. Разрушения самолета при этом не было, как и возгорания. Все смогли самостоятельно эвакуироваться по трапам. Пострадавших нет.
К месту происшествия отправили шесть автобусов, чтобы увезти пассажиров и временно разместить в местном Доме культуры. Также подготовлен другой пункт временного размещения.