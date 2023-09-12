Подписан новый комплексный план по снижению выбросов в Омске. Что изменилось?

Попытки апеллировать к росту социальной напряженности вице-премьер Виктория Абрамченко пресекла еще во время визита в Омск в августе 2021 года. Тогда она подчеркнула, что срыв модернизации теплоисточников ТГК-11 может привести к неисполнению в Омске федерального проекта «Чистый воздух». Она поручила компании разработать программу модернизации для снижения выбросов в атмосферу, чтобы в срок достичь целевых показателей. При этом энергетики должны были рассчитывать только на собственные средства.