Подписан новый комплексный план по снижению выбросов в Омске. Что изменилось?

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Изменения в новом документе не затронули количество предприятий, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух», и их мероприятий по снижению выбросов: организаций по-прежнему 24, а мероприятий — около сотни. Большую часть из них планируется выполнить к 2025 году.
Согласно новой версии комплексного плана, показатели по снижению выбросов незначительно увеличились. Это произошло за счет роста финансирования программы по замене общественного транспорта и коммунальной техники низкого экологического класса на транспорт на газомоторном топливе, реализуемой городскими и региональными властями. Теперь на эти цели планируется потратить на 158,83 млн рублей больше, чем ранее.
Кроме того, власти на 52,61 млн рублей увеличили расходы на газификацию частного сектора, а реализацию самой программы продлили еще на один год — она завершится к 2026 году.
По-прежнему наиболее внушительные суммы на снижение выбросов направит Омский НПЗ «Газпром нефти»: предприятие потратит на экологические мероприятия более 135 млрд рублей. Это 93% от общей суммы финансирования мероприятий комплексного плана.
На втором месте по инвестициям — АО «ТГК-11». Вложения компании составят около 3,5 млрд рублей. В планы энергетиков все еще не входит газификация омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, которой давно добиваются экологи и многие горожане. По оценке правительства региона, перевод теплоисточников с угля на газ позволил бы снизить выбросы на 34,9 тысячи тонн. Это почти вдвое больше, чем запланировано у компании сейчас.
Напомним, недавно депутат Госдумы Олег Смолин инициировал новую волну обсуждений газификации ТЭЦ, благодаря которой стало известно, что вопрос прорабатывается правительством региона, Минэнерго РФ, компанией «Газпром», но не самой ТГК-11. В начале августа на одном из совещаний компания сообщила, что в случае реализации проекта ей необходимы ежегодные субсидии в сумме 541 млн рублей из бюджета Омской области, чтобы компенсировать рост тарифа на тепловую энергию для населения.
Попытки апеллировать к росту социальной напряженности вице-премьер Виктория Абрамченко пресекла еще во время визита в Омск в августе 2021 года. Тогда она подчеркнула, что срыв модернизации теплоисточников ТГК-11 может привести к неисполнению в Омске федерального проекта «Чистый воздух». Она поручила компании разработать программу модернизации для снижения выбросов в атмосферу, чтобы в срок достичь целевых показателей. При этом энергетики должны были рассчитывать только на собственные средства.
Сейчас ресурсники намерены придерживаться имеющегося плана, который ограничивается заменой фильтров и модернизацией котлоагрегатов. Кроме того, турбогенераторы ТГК-11 прошли отбор в программу модернизации генерирующих объектов, запланированную на 2026–2027 годы.
Самыми отстающими по срокам участниками федерального проекта по-прежнему являются «Омсктехуглерод» и «Омскводоканал». Они планируют завершить свои мероприятия только в 2026 году. При этом ОЗТУ намерен снизить количество выбросов на 628 тонн и израсходовать на это около 389 млн рублей, а «Омскводоканал» — всего на 2,33 тонны и вложить 176,8 тысячи рублей.
В списке предприятий-участников проекта есть и такие, кто не потратит на экологические меры ни копейки. Среди них АО «ОмскТИСИЗ», ООО «Омский завод газовой аппаратуры», АО «Омск РТС» и другие. Они лишь изменят параметры технологических режимов, что приведет к мизерному снижению выбросов.