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Подписан новый комплексный план по снижению выбросов в Омске. Что изменилось?

Подписан новый комплексный план по снижению выбросов в Омске. Что изменилось?

12 сентября 2023, 05:56
Фото: 1MI
Вице-премьер правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, недропользования и экологии Виктория Абрамченко 6 сентября подписала обновленный комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Омска. Срок реализации плана — 2026 год.

Изменения в новом документе не затронули количество предприятий, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух», и их мероприятий по снижению выбросов: организаций по-прежнему 24, а мероприятий — около сотни. Большую часть из них планируется выполнить к 2025 году.

Согласно новой версии комплексного плана, показатели по снижению выбросов незначительно увеличились. Это произошло за счет роста финансирования программы по замене общественного транспорта и коммунальной техники низкого экологического класса на транспорт на газомоторном топливе, реализуемой городскими и региональными властями. Теперь на эти цели планируется потратить на 158,83 млн рублей больше, чем ранее.

Кроме того, власти на 52,61 млн рублей увеличили расходы на газификацию частного сектора, а реализацию самой программы продлили еще на один год — она завершится к 2026 году.

По-прежнему наиболее внушительные суммы на снижение выбросов направит Омский НПЗ «Газпром нефти»: предприятие потратит на экологические мероприятия более 135 млрд рублей. Это 93% от общей суммы финансирования мероприятий комплексного плана.

На втором месте по инвестициям — АО «ТГК-11». Вложения компании составят около 3,5 млрд рублей. В планы энергетиков все еще не входит газификация омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, которой давно добиваются экологи и многие горожане. По оценке правительства региона, перевод теплоисточников с угля на газ позволил бы снизить выбросы на 34,9 тысячи тонн. Это почти вдвое больше, чем запланировано у компании сейчас.

Фото: 1MI

Напомним, недавно депутат Госдумы Олег Смолин инициировал новую волну обсуждений газификации ТЭЦ, благодаря которой стало известно, что вопрос прорабатывается правительством региона, Минэнерго РФ, компанией «Газпром», но не самой ТГК-11. В начале августа на одном из совещаний компания сообщила, что в случае реализации проекта ей необходимы ежегодные субсидии в сумме 541 млн рублей из бюджета Омской области, чтобы компенсировать рост тарифа на тепловую энергию для населения.

Попытки апеллировать к росту социальной напряженности вице-премьер Виктория Абрамченко пресекла еще во время визита в Омск в августе 2021 года. Тогда она подчеркнула, что срыв модернизации теплоисточников ТГК-11 может привести к неисполнению в Омске федерального проекта «Чистый воздух». Она поручила компании разработать программу модернизации для снижения выбросов в атмосферу, чтобы в срок достичь целевых показателей. При этом энергетики должны были рассчитывать только на собственные средства.

Сейчас ресурсники намерены придерживаться имеющегося плана, который ограничивается заменой фильтров и модернизацией котлоагрегатов. Кроме того, турбогенераторы ТГК-11 прошли отбор в программу модернизации генерирующих объектов, запланированную на 2026–2027 годы.

Самыми отстающими по срокам участниками федерального проекта по-прежнему являются «Омсктехуглерод» и «Омскводоканал». Они планируют завершить свои мероприятия только в 2026 году. При этом ОЗТУ намерен снизить количество выбросов на 628 тонн и израсходовать на это около 389 млн рублей, а «Омскводоканал» — всего на 2,33 тонны и вложить 176,8 тысячи рублей.

В списке предприятий-участников проекта есть и такие, кто не потратит на экологические меры ни копейки. Среди них АО «ОмскТИСИЗ», ООО «Омский завод газовой аппаратуры», АО «Омск РТС» и другие. Они лишь изменят параметры технологических режимов, что приведет к мизерному снижению выбросов.

#Общество#Город#Экология#Омск#Омская область#Наталья Александрова
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