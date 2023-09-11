Руководитель Роспотребнадзора объявила о начале вакцинации против гриппа

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В этом году в вакцине против гриппа заменен один компонент для варианта вируса H1N1. Антигены вирусов гриппа А (H3N2) и вирусов гриппа остались прежними, рассказали в Роспотребнадзоре.
«Сегодня на нашем стенде мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа для всей нашей дорогой, прекрасной страны и ее жителей», — сообщила Анна Попова, глава Роспотребнадзора.
Она также отметила, что вакцина уже доставлена в регионы России, готовность к началу прививочной кампании очень высока.
В этом году главный санитарный врач РФ ставит задачу привить не менее 60% населения России и 75% от групп риска. Напомним, что к группе риска относятся работники медицинской и образовательной отраслей, пожилые, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями и маленькие дети.