Руководитель Роспотребнадзора объявила о начале вакцинации против гриппа

В этом году главный санитарный врач РФ ставит задачу привить не менее 60% населения России и 75% от групп риска. Напомним, что к группе риска относятся работники медицинской и образовательной отраслей, пожилые, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями и маленькие дети.