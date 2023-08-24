Для любого возраста. В Омскую область завезли два вида вакцин от гриппа

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
В региональном Роспотребнадзоре напомнили о профилактике гриппа и ОРВИ. Предполагается, что в эпидемическом сезоне 2023/2024 годов будут одновременно циркулировать вирусы гриппа и коронавируса.
Жителям Омской области советуют привиться от гриппа до роста заболеваемости. В регионе планируется вакцинировать не меньше 60% населения. При проведении процедуры используются отечественные противогриппозные вакцины. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в них содержится актуальный штаммовый состав, они безопасны и эффективны.
Лучше всего прививаться против гриппа в период с августа по ноябрь. Необходимо, чтобы иммунитет после вакцинации сформировался до начала эпидемического сезона. В Омской области используют препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», прививая ими как взрослых, так и детей.
По последним данным Роспотребнадзора, вирусов гриппа на территории Омской области пока нет. При этом в регионе циркулируют риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и вирусы COVID-19.
Ранее стало известно о появлении нового штамма коронавирусной инфекции. В ВОЗ назвали его «эрис».