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Published Сегодня, 03:10

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Updated Сегодня, 03:12

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Для любого возраста. В Омскую область завезли два вида вакцин от гриппа

24 августа 2023, 03:10
Фото: Город55
иллюстрация

В Омскую область поступили два вида вакцин от гриппа для взрослых и детей

Местным жителям советуют прививаться до наступления эпидемического сезона.

В региональном Роспотребнадзоре напомнили о профилактике гриппа и ОРВИ. Предполагается, что в эпидемическом сезоне 2023/2024 годов будут одновременно циркулировать вирусы гриппа и коронавируса.

Жителям Омской области советуют привиться от гриппа до роста заболеваемости. В регионе планируется вакцинировать не меньше 60% населения. При проведении процедуры используются отечественные противогриппозные вакцины. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в них содержится актуальный штаммовый состав, они безопасны и эффективны.

Лучше всего прививаться против гриппа в период с августа по ноябрь. Необходимо, чтобы иммунитет после вакцинации сформировался до начала эпидемического сезона. В Омской области используют препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», прививая ими как взрослых, так и детей.

По последним данным Роспотребнадзора, вирусов гриппа на территории Омской области пока нет. При этом в регионе циркулируют риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и вирусы COVID-19.

Ранее стало известно о появлении нового штамма коронавирусной инфекции. В ВОЗ назвали его «эрис».

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#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Вакцинация#Новости#Грипп#Эпидемиологический сезон#Алина Ясинская
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