Для любого возраста. В Омскую область завезли два вида вакцин от гриппа

Лучше всего прививаться против гриппа в период с августа по ноябрь. Необходимо, чтобы иммунитет после вакцинации сформировался до начала эпидемического сезона. В Омской области используют препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», прививая ими как взрослых, так и детей.