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Прививка

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2024
В России закончилась вакцина от смертельной болезни. Узнали, как обстоят дела в Омске
25 ноября, 05:53
Сезон ОРВИ продолжается. Омичей просят сделать прививку, чтобы не заболеть
29 октября, 06:38
Сезон простуд. Две волны гриппа начнут «косить» омичей этой зимой
7 сентября, 06:33
Где делают прививку от клеща в Омске
23 апреля, 09:53
2023
Отказываются от вакцинации. В Омской области стало расти число заболевших корью
В одном случает ребенок заболел корью из-за отказа родителей от прививки.
20 апреля 2023, 05:08
2022
Взрывной рост. Омичи стали чаще болеть тяжелой, но привычной инфекцией
Сейчас регион переживает серьезный подъем заболеваемости, но специалисты уверяют, что переживать не о чем.
30 ноября 2022, 05:43

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