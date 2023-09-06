Совместил работу с хобби. На трассе под Омском задержали наркокурьера-путешественника

У него изъяли пакет с порошком. Как показала экспертиза, это был синтетический наркотик — мефедрон (53 грамма). Как выяснили оперативники, 37-летний уроженец Хакасии устроился наркокурьером через мессенджер несколько месяцев назад. Не так давно он прибыл в Омск из Новосибирска.