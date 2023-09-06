Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

иллюстрация

Совместил работу с хобби. На трассе под Омском задержали наркокурьера-путешественника

6 сентября 2023, 08:19
Фото: Город55
иллюстрация

На трассе под Омском полицейские задержали наркокурьера-путешественника

Мужчина разъезжал по стране, чтобы делать закладки.

В Омской области задержали оптового наркокурьера на территории Марьяновского района. Он работал в нескольких регионах, в том числе здесь. Подробности этой истории рассказали в региональном УМВД.

Мужчина вышел из леса, где была сделана закладка. Его остановили недалеко от указателя 799 км дороги Р-254 «Иртыш». Злоумышленник торопился в такси, на котором приехал из города.

У него изъяли пакет с порошком. Как показала экспертиза, это был синтетический наркотик — мефедрон (53 грамма). Как выяснили оперативники, 37-летний уроженец Хакасии устроился наркокурьером через мессенджер несколько месяцев назад. Не так давно он прибыл в Омск из Новосибирска.

УВМД РФ по Омской области

Мужчина фасовал запрещенные вещества в квартире, которую снимал посуточно на улице Куйбышева, делал закладки и уезжал в другой регион. Также он сам принимал наркотики.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит от 10 до 20 лет заключения. Пока что задержанный находится под стражей.

Ранее Город55 писал о женщине, которая распространяла по областному центру опасное вещество. В общей сложности у задержанной изъяли больше 150 граммов высококонцентрированного героина.

В Омске гостья из ближнего зарубежья распространяла по городу опасный наркотик
Узнать подробнее
#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Задержание#Наркотики#Уголовное дело#Новости#УМВД Омской области#Наркокурьер#Алина Ясинская
Подпишитесь
Без утверждений. Аэропорт «Омск-Федоровка» планируют достроить к 2028 году
Сегодня, 02:46
В центре Омска на Карла Либкнехта появится новый культурно-досуговый центр
Сегодня, 06:44
В Омской области обновили состав антитеррористической комиссии и оперштаба
Сегодня, 05:08
В Омске стартует прокат фильма «Оппенгеймер». Где его можно посмотреть
Сегодня, 08:06
Владимир Путин наградил орденом тракториста из Омской области
Сегодня, 05:31
Партия «Новые люди» провела в Омске турнир по классическому и онлайн-футболу
Сегодня, 09:01