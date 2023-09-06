Совместил работу с хобби. На трассе под Омском задержали наркокурьера-путешественника

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Омской области задержали оптового наркокурьера на территории Марьяновского района. Он работал в нескольких регионах, в том числе здесь. Подробности этой истории рассказали в региональном УМВД.
Мужчина вышел из леса, где была сделана закладка. Его остановили недалеко от указателя 799 км дороги Р-254 «Иртыш». Злоумышленник торопился в такси, на котором приехал из города.
У него изъяли пакет с порошком. Как показала экспертиза, это был синтетический наркотик — мефедрон (53 грамма). Как выяснили оперативники, 37-летний уроженец Хакасии устроился наркокурьером через мессенджер несколько месяцев назад. Не так давно он прибыл в Омск из Новосибирска.
Мужчина фасовал запрещенные вещества в квартире, которую снимал посуточно на улице Куйбышева, делал закладки и уезжал в другой регион. Также он сам принимал наркотики.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — п. г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит от 10 до 20 лет заключения. Пока что задержанный находится под стражей.
Ранее Город55 писал о женщине, которая распространяла по областному центру опасное вещество. В общей сложности у задержанной изъяли больше 150 граммов высококонцентрированного героина.