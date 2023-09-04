Виктор Басаев: «Социальная акция „Решают люди“ затрагивает жизнь каждого»

Помимо военного звания, Басаев имеет и ученую степень. Он — кандидат исторических наук и профессор Академии военных наук РФ. 15 сентября на конференции «Военная наука на службе Отечеству» он представит доклад, в котором расскажет, как подарить вторую жизнь уникальному памятнику архитектуры в центре Омска.