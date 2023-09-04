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Виктор Басаев: «Социальная акция „Решают люди“ затрагивает жизнь каждого»

Виктор Басаев: «Социальная акция „Решают люди“ затрагивает жизнь каждого»

4 сентября 2023, 13:45
Председатель Омского областного Союза ветеранов рассказал, как можно продлить жизнь Омскому Кадетскому корпусу.

В рамках социальной акции «Решают люди» Виктор Басаев присоединился к группе инициативных омичей, которых, также, как и его, волнует судьба здания Кадетского корпуса в центре города.

«Я 40 лет служил в Вооруженных Силах РФ, из них 22 года провел в стенах этого здания: 4 года — курсантом, 5 лет — начальником кафедры, еще 13 — руководителем корпуса. Таких людей, как я, — тысячи! Это выпускники общевойскового училища, кадетского корпуса. Поэтому мы выдвинули свою идею в рамках социальной акции „Решают люди“ и будем выступать за то, чтобы это здание сохранить», — рассказал полковник в отставке Виктор Басаев.

Помимо военного звания, Басаев имеет и ученую степень. Он — кандидат исторических наук и профессор Академии военных наук РФ. 15 сентября на конференции «Военная наука на службе Отечеству» он представит доклад, в котором расскажет, как подарить вторую жизнь уникальному памятнику архитектуры в центре Омска.

«Было предложение создать там музей Сибирского казачества. И мы с этим согласны. Также есть возможность пойти по такому пути — при Омском танковом институте или при НВИ разместить факультет по подготовке командиров. Вся структура там есть. Эти предложения — это наш вклад в акцию „Решают люди“. Я считаю, что этот проект затрагивает жизнь каждого населенного пункта», — поделился Басаев.
Полежаев рассказал, что хотел бы видеть на месте омского Кадетского корпуса
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#Омск#Омская область#Новости#Омский кадетский военный корпус#Архитектура#Архитектура омска#Кадетский корпус#Анастасия Баянова
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