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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:20

иллюстрация

Омский эксперт рассказал, с какого возраста детям лучше заниматься робототехникой

5 сентября 2023, 08:17
Фото: Город55
иллюстрация
Некоторые подростки не могут освоить конструирование, так как не получили базу в более раннем возрасте.

Директор центра робототехники «Робополигон» Юлия Нацкевич рассказала в рамках подкаста «Эврика», как проходят занятия с детьми и что именно их привлекает в этой деятельности.

Больше всего ребятам нравится игровой формат уроков и делиться полученными знаниями с родителями. В «Робополигоне» дети занимаются с трех лет. Сотрудники этого центра считают, что подростки 12-14 лет не так успешны в конструировании, так как у них нет базы. По этой причине омских родителей активно призывают погружать ребенка в сферу на более раннем этапе.

«Хотим, чтобы в детских садах появилась робототехника, и уже работаем с несколькими дошкольными учреждениями. Я бы очень хотела, чтобы мы были заметны на федеральных соревнованиях, и я думаю, что лет через пять Омск заметят», — сказала Нацкевич «ОМСКРЕГИОНУ».

Конечно, важно, чтобы задатки инженера и конструктора появлялись у ребенка самостоятельно, отметила руководитель «Робополигона». При этом многие родители водят детей не только на эти занятия, а, например, в художественную школу, спортивную или танцевальную секции.

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#Образование#Омск#Омская область#Роботы#Дети#Новости#Алина Ясинская#Робототехника
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