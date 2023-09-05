Омский эксперт рассказал, с какого возраста детям лучше заниматься робототехникой

Больше всего ребятам нравится игровой формат уроков и делиться полученными знаниями с родителями. В «Робополигоне» дети занимаются с трех лет. Сотрудники этого центра считают, что подростки 12-14 лет не так успешны в конструировании, так как у них нет базы. По этой причине омских родителей активно призывают погружать ребенка в сферу на более раннем этапе.