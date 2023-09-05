Омский эксперт рассказал, с какого возраста детям лучше заниматься робототехникой

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Директор центра робототехники «Робополигон» Юлия Нацкевич рассказала в рамках подкаста «Эврика», как проходят занятия с детьми и что именно их привлекает в этой деятельности.
Больше всего ребятам нравится игровой формат уроков и делиться полученными знаниями с родителями. В «Робополигоне» дети занимаются с трех лет. Сотрудники этого центра считают, что подростки 12-14 лет не так успешны в конструировании, так как у них нет базы. По этой причине омских родителей активно призывают погружать ребенка в сферу на более раннем этапе.
«Хотим, чтобы в детских садах появилась робототехника, и уже работаем с несколькими дошкольными учреждениями. Я бы очень хотела, чтобы мы были заметны на федеральных соревнованиях, и я думаю, что лет через пять Омск заметят», — сказала Нацкевич «ОМСКРЕГИОНУ».
Конечно, важно, чтобы задатки инженера и конструктора появлялись у ребенка самостоятельно, отметила руководитель «Робополигона». При этом многие родители водят детей не только на эти занятия, а, например, в художественную школу, спортивную или танцевальную секции.