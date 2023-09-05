Каждый одиннадцатый омич признался, что ненавидит своего начальника

Об уважении начальства среди работающего населения городов-миллионников чаще говорили в Красноярске (70%), Краснодаре (69%) и Ростове-на-Дону (61%). Равнодушны к менеджерам чаще жители Казани и Самары (по 33%), а также Волгограда (31%). Респонденты из Самары (15%), Новосибирска (12%) и Волгограда (10%) чаще проявляют симпатию к своему руководителю. Ненавидят начальников в Санкт-Петербурге (10%), Уфе и Омске (по 9%).