Каждый одиннадцатый омич признался, что ненавидит своего начальника

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Жители Омска рассказали о своем отношении к начальству. Так, 9% горожан признались, что испытывают ненависть к руководству, 59% — относятся с уважением, а 23% — равнодушны. Опрос провели сервис по поиску работы SuperJob во второй половине августа.
В целом по стране, 49% россиян уважают своего руководителя. При этом женщины испытывают такое чувство чаще мужчин (51 и 47% соответственно). Симпатию к начальнику испытывают 7% респондентов. О ненависти к руководителю рассказали 7% россиян. Лишь 1% сотрудников испытывает любовь к начальнику.
Об уважении начальства среди работающего населения городов-миллионников чаще говорили в Красноярске (70%), Краснодаре (69%) и Ростове-на-Дону (61%). Равнодушны к менеджерам чаще жители Казани и Самары (по 33%), а также Волгограда (31%). Респонденты из Самары (15%), Новосибирска (12%) и Волгограда (10%) чаще проявляют симпатию к своему руководителю. Ненавидят начальников в Санкт-Петербурге (10%), Уфе и Омске (по 9%).
Ранее Город55 сообщал, как омичи оценивают свои шансы на благополучную карьеру в родном городе. Большинство горожан считает, в Омске продвинуться по служебной лестнице проблематично.