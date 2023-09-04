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Большинство омичей считает, что в родном городе трудно построить карьеру

4 сентября 2023, 07:00
Фото: Midjourney
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Лишь 15% жителей региона назвали Омск лучшим городом для продвижения по служебной лестнице.

Большинство омичей, 67%, считает, что в родном городе трудно построить карьеру. При этом 15% жителей региона назвали Омск лучшим городом для продвижения по служебной лестнице. 18% респондентов воздержались от оценок. Опрос среди жителей мегаполисов провел сервис по поиску работы SuperJob.

В 2022 году в Омске 10% жителей называли свой город лучшим для карьеры, в 2021 — 14%, в 2020 — 17%, в 2018 — 16%, а в 2014 — 18%.

Лучшими городами для реализации себя в карьерном плане стали Москва и Санкт-Петербург. 70% москвичей ответили, что столица больше всего подходит для построения успешной карьеры. Также о своем родном городе отозвались и 57% петербуржцев.

Ранее Город55 сообщал, что в мэрию Омска набирают сотрудников, желающих трудится на государственной службе. Специалисты требуются для работы в департаментах и окружных администрациях.

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#Общество#Бизнес#Работа#Омск#Омская область#Вакансии#Евгений Игишев#Карьера
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