Большинство омичей считает, что в родном городе трудно построить карьеру

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Большинство омичей, 67%, считает, что в родном городе трудно построить карьеру. При этом 15% жителей региона назвали Омск лучшим городом для продвижения по служебной лестнице. 18% респондентов воздержались от оценок. Опрос среди жителей мегаполисов провел сервис по поиску работы SuperJob.
В 2022 году в Омске 10% жителей называли свой город лучшим для карьеры, в 2021 — 14%, в 2020 — 17%, в 2018 — 16%, а в 2014 — 18%.
Лучшими городами для реализации себя в карьерном плане стали Москва и Санкт-Петербург. 70% москвичей ответили, что столица больше всего подходит для построения успешной карьеры. Также о своем родном городе отозвались и 57% петербуржцев.
Ранее Город55 сообщал, что в мэрию Омска набирают сотрудников, желающих трудится на государственной службе. Специалисты требуются для работы в департаментах и окружных администрациях.