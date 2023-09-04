Хоценко побывал в гостях у семьи омского участника СВО Романа Мазепы

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко отправился в Павлоградку, где встретился с семьей участника специальной военной операции Романа Мазепы.
В этом году уроженец рабочего поселка получил награду за боевые заслуги «Орден Мужества». Он служит на территории СВО почти год. Дома его ждут родители и восьмилетний сын Матвей.
«Пообщался с родителями Романа, уточнил, чем можем помочь. Будем всегда наших парней поддерживать», — отметил Хоценко у себя в телеграм-канале.
В правительстве Омской области рассказали, что Матвей учится в гимназии и в этом году пошел во второй класс. Когда врио губернатора был в гостях у семьи Романа Мазепы, мальчик еще был на занятиях.