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Хоценко побывал в гостях у семьи омского участника СВО Романа Мазепы

Хоценко побывал в гостях у семьи омского участника СВО Романа Мазепы

4 сентября 2023, 06:22
Фото: правительство Омской области
Мужчина получил в этом году почетную награду.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко отправился в Павлоградку, где встретился с семьей участника специальной военной операции Романа Мазепы.

В этом году уроженец рабочего поселка получил награду за боевые заслуги «Орден Мужества». Он служит на территории СВО почти год. Дома его ждут родители и восьмилетний сын Матвей.

«Пообщался с родителями Романа, уточнил, чем можем помочь. Будем всегда наших парней поддерживать», — отметил Хоценко у себя в телеграм-канале.

В правительстве Омской области рассказали, что Матвей учится в гимназии и в этом году пошел во второй класс. Когда врио губернатора был в гостях у семьи Романа Мазепы, мальчик еще был на занятиях.

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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская#Участник СВО#Помощь участникам СВО
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