Виталий Хоценко навестил семью омского участника СВО Захара Асписова

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Врио губернатора Виталий Хоценко побывал в гостях у семьи участника СВО, проживающей в Большеречье. Родители бойца воспитывают десять приемных детей, в том числе двух ребят из ДНР. Их сын Захар Асписов является офицером и командует взводом отдельной десантно-штурмовой бригады, который дислоцируется в Артемовске.
Он служит в ВС РФ уже восемь лет. Сначала мужчина проходил «срочку» в десантных войсках, а далее продолжил службу по контракту. Одновременно с этим он получил образование в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий. Его специальность — «юриспруденция».
Захар получил звание офицера в декабре прошлого года. Дома его ждут супруга Мария, дочери Лера и Мария.