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Виталий Хоценко навестил семью омского участника СВО Захара Асписова

Виталий Хоценко навестил семью омского участника СВО Захара Асписова

26 августа 2023, 08:22
Фото: правительство Омской области
Родственники офицера проживают в Большереченском районе.

Врио губернатора Виталий Хоценко побывал в гостях у семьи участника СВО, проживающей в Большеречье. Родители бойца воспитывают десять приемных детей, в том числе двух ребят из ДНР. Их сын Захар Асписов является офицером и командует взводом отдельной десантно-штурмовой бригады, который дислоцируется в Артемовске.

Он служит в ВС РФ уже восемь лет. Сначала мужчина проходил «срочку» в десантных войсках, а далее продолжил службу по контракту. Одновременно с этим он получил образование в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий. Его специальность — «юриспруденция».

Захар получил звание офицера в декабре прошлого года. Дома его ждут супруга Мария, дочери Лера и Мария.

Виталий Хоценко рассказал о выделении средств на поддержку детей участников СВО
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#Политика#Общество#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская#Боец СВО#Участник СВО
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