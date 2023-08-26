Виталий Хоценко навестил семью омского участника СВО Захара Асписова

Он служит в ВС РФ уже восемь лет. Сначала мужчина проходил «срочку» в десантных войсках, а далее продолжил службу по контракту. Одновременно с этим он получил образование в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий. Его специальность — «юриспруденция».