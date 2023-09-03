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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

иллюстрация

«Надгробия нет». В Омской области вандалы добрались еще до одного сельского кладбища

3 сентября 2023, 11:04
Фото: 1MI
иллюстрация

Вандалы сняли надгробия с сельского кладбища в Омской области

Очевидцам рекомендуют обратиться к правоохранителям.

Жители Черлакского района Омской области сообщают об акте вандализма на местном кладбище. «Нет надгробия. И не только у нас. По всему кладбищу сняты надгробия», — гласит пост в группе «Инцидент Омск».

Авторы сделали снимок с места событий. Фото подтверждает слова очевидцев.

Черлакское кладбищеЧерлакское кладбище
Черлакское кладбище
Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

В комментариях под публикацией пользователи единогласно выразили негатив в сторону вандалов: «Ничего святого не осталось». Некоторые посчитали, что надгробия сдали за деньги. Местным жителям посоветовали написать заявление в полицию.

Напомним, ранее мы сообщали о похожем случае в Полтавском районе. Тогда подозреваемого удалось задержать. Он признал вину.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Соцсети#Кладбище#Вандализм#Новости#Черлакский район
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