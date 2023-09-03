«Надгробия нет». В Омской области вандалы добрались еще до одного сельского кладбища

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Жители Черлакского района Омской области сообщают об акте вандализма на местном кладбище. «Нет надгробия. И не только у нас. По всему кладбищу сняты надгробия», — гласит пост в группе «Инцидент Омск».
Авторы сделали снимок с места событий. Фото подтверждает слова очевидцев.
В комментариях под публикацией пользователи единогласно выразили негатив в сторону вандалов: «Ничего святого не осталось». Некоторые посчитали, что надгробия сдали за деньги. Местным жителям посоветовали написать заявление в полицию.
Напомним, ранее мы сообщали о похожем случае в Полтавском районе. Тогда подозреваемого удалось задержать. Он признал вину.