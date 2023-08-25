«Все разбомбили». В Омской области вандалы разгромили сельское кладбище

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В редакцию Города55 обратились жители Полтавского района Омской области. Они рассказали, что неизвестные разгромили кладбище в селе Ворошилово. Вандалы повалили на землю и разрушили десятки надгробных плит.
«Все разбомбили, памятники покидали. От ветра вряд ли бы такое произошло. Вандалы. Нашел бы — морду разбивал бы просто. Где-то вместе с плиткой все вырвали», — рассказал житель села Ворошилово.
На кладбище в настоящее время работают сотрудники полиции. Со слов местных жителей, территория мемориального комплекса закрыта для посещения.
В пресс-службе УМВД по Омской области Городу55 рассказали подробности происшествия.
«Вчера около 16.00 часов участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Полтавскому району от граждан поступила информация о том, что на кладбище села Ворошилово повреждены надгробные плиты и кресты. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что в общей сложности на 20 могилах повреждены 11 памятников и 9 крестов: большинство из них повалены, некоторые сломаны или погнуты. Экспертом изъяты различные следы, в том числе обувные», — сообщили в полиции.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
В середине июня был также зафиксирован случай вандализма на кладбище в селе Усть-Заостровка. Неизвестные повалили и разрушили сразу несколько памятников.