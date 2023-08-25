Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Иллюстрация

«Все разбомбили». В Омской области вандалы разгромили сельское кладбище

25 августа 2023, 06:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области вандалы разгромили кладбище

Со слов местных жителей, неизвестные повалили на землю и разрушили десятки надгробных плит.

В редакцию Города55 обратились жители Полтавского района Омской области. Они рассказали, что неизвестные разгромили кладбище в селе Ворошилово. Вандалы повалили на землю и разрушили десятки надгробных плит.

«Все разбомбили, памятники покидали. От ветра вряд ли бы такое произошло. Вандалы. Нашел бы — морду разбивал бы просто. Где-то вместе с плиткой все вырвали», — рассказал житель села Ворошилово.

На кладбище в настоящее время работают сотрудники полиции. Со слов местных жителей, территория мемориального комплекса закрыта для посещения.

Пострадали два десятка могил
Видео: Предоставлено Городу55

В пресс-службе УМВД по Омской области Городу55 рассказали подробности происшествия.

«Вчера около 16.00 часов участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Полтавскому району от граждан поступила информация о том, что на кладбище села Ворошилово повреждены надгробные плиты и кресты. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что в общей сложности на 20 могилах повреждены 11 памятников и 9 крестов: большинство из них повалены, некоторые сломаны или погнуты. Экспертом изъяты различные следы, в том числе обувные», — сообщили в полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

В середине июня был также зафиксирован случай вандализма на кладбище в селе Усть-Заостровка. Неизвестные повалили и разрушили сразу несколько памятников.

Ничего святого. В Омске вандалы разрушили памятники на мусульманском кладбище
Узнать подробнее
#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Омская область#Кладбище#Вандализм#Вандал#Полтавский район#Евгений Игишев
Подпишитесь
Силовики пришли с обыском к бенефициару омской мусорной реформы Степану Пыталеву
Вчера, 10:13
Каждое утро начинается одинаково. В Омской области в очередной раз объявлен режим НМУ
Сегодня, 02:40
Сотрудникам бюджетных учреждений Омска позволили работать у нескольких работодателей
Сегодня, 03:34
Девочка, которую незаконно передали под опеку, впервые за год поговорила с мамой
Сегодня, 06:25
На покупку автомобилей для отличившихся омских аграриев выделили 15 млн рублей
Сегодня, 03:44