Хоценко рассказал о договоре на строительство жилья для омичей, работающих в ОПК

Кроме того, на совещании было подписано трехстороннее соглашение на реализацию проекта по постройке жилья для работников завода «Омсктрансмаш». Правительство Омской области поможет с решением вопросов, связанных с документацией, выделением земельных участков и инфраструктурой. Предприятие предоставит сотрудникам помощь в приобретении жилья, а ПАО «Промсвязьбанк» — льготные кредиты.