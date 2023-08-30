Хоценко рассказал о договоре на строительство жилья для омичей, работающих в ОПК

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
На совещании Виталий Хоценко, председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов обсудили с руководителями крупнейших предприятий омского оборонно-промышленного комплекса важные для региона вопросы. Среди них: взаимодействие с ПСБ — опорным банком «оборонки», строительство жилья для работников ОПК, создание индустриального парка.
По поручению вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ России Дениса Мантурова в Омской области уже начала работа над созданием индустриального парка на площадях «Омсктрансмаша».
«Сегодня мы договорились с концерном Уралвагонзавод о партнёрстве в реализации этого проекта. Нам нужно до конца года подготовить концепцию, представить её вице-премьеру и дальше двигаться карте проекта вместе — Концерн „УВЗ“, Минпромторг РФ, Правительство Омской области», — прокомментировал Виталий Хоценко итоги подписания Соглашения с АО «Концерн „Уралвагонзавод“.
Отмечается, что создание индустриального парка позволит привлечь федеральное финансирование на модернизацию предприятия и реконструкцию цехов, а также снизить затраты на содержание имущественного комплекса.
«В современных условиях необходимость создания таких сателлитов, которые находятся рядом с опорным заводом, очень важна. Мы ещё только заявились, но уже сегодня появляются заявки, и уже хотят люди приходить в этот индустриальный парк. Поэтому мы совместно с руководством Омской области сделаем всё, чтобы максимально быстро реализовать этот проект», — рассказал генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
Кроме того, на совещании было подписано трехстороннее соглашение на реализацию проекта по постройке жилья для работников завода «Омсктрансмаш». Правительство Омской области поможет с решением вопросов, связанных с документацией, выделением земельных участков и инфраструктурой. Предприятие предоставит сотрудникам помощь в приобретении жилья, а ПАО «Промсвязьбанк» — льготные кредиты.
«Численность трудового коллектива растёт, уже 6 тысяч сотрудников на заводе работает, а ещё 2 года назад было менее 4 тысяч человек. И это не предел — завод дополнительно набирает людей, и средние зарплаты там за 80 тысяч рублей далеко уже ушли. Теперь появляется возможность помочь людям создать комфортные условия жизни, получить собственное жильё в ипотеку, » — отметил Виталий Хоценко.
Также участники мероприятия побывали на производственной площадке Омсктрансмаша. Завод является одним из крупнейших в России по разработке, производству и ремонту бронетанковой и инженерной техники. На предприятии также реализуются проекты по освоению выпуска продукции гражданского назначения, в частности, рефрижераторных контейнеров.
Во время экскурсии Виталий Хоценко и глава ПСБ Пётр Фрадков осмотрели цеха, которые выпускают продукцию военного назначения. Гостям не только продемонстрировали участок, где осуществляется сборка техники и гусеничных лент, но и показали площади, которые планируется задействовать под создание индустриального парка.