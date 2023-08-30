Виталий Хоценко и председатель ПСБ обсудили поддержку значимых для Омска проектов

Кроме этого, на встрече была затронута тема оборонно-промышленного комплекса. Виталий Хоценко сообщил Фрадкову о проекте жилья, который реализован по поручению Президента России. Более того, уже есть мысли, идеи и предприятия, которые заинтересованы в работе.