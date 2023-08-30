Виталий Хоценко и председатель ПСБ обсудили поддержку значимых для Омска проектов

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
На рабочей встрече Хоценко поблагодарил Петра Фрадкова, председателя ПСБ, за решение по строительству новой спортивной площадки для уличного баскетбола. Заместитель главы региона рассказал, что уже подобрано несколько мест для ее постройки, окончательное будет выбрано с учетом мнения жителей города.
Врио губернатора также отметил, что у Омской области и «Промсвязьбанка» сложилось традиционно хорошее взаимодействие, что позволяет задумываться над расширением сотрудничества, в планах подписать соответствующее соглашение.
Кроме этого, на встрече была затронута тема оборонно-промышленного комплекса. Виталий Хоценко сообщил Фрадкову о проекте жилья, который реализован по поручению Президента России. Более того, уже есть мысли, идеи и предприятия, которые заинтересованы в работе.
«На днях я докладывал Президенту о том, что омский оборонно-промышленный комплекс быстро прирастает: в численности работников с 20 тысяч мы уже сильно ушли за 30 тысяч человек, сильно подтянулись по средней зарплате, и выручка, которая у нас была 20 млрд.руб. по прошлому году, сегодня уже превысила 50 млрд рублей, а будет до 140 млрд рублей к концу года», — поделился Хоценко.
Петр Фрадков также видит большой потенциал развития бизнеса «Промсвязьбанка» в Омской области. Он подчеркнул, что банк уже очень давно работает в регионе и продолжает расти, за последние несколько лет он вырос в 3 раза.
«Сейчас размер бизнеса „Промсвязьбанка“ в Омской области составляет около 23 млрд рублей — гражданский сектор, малый и средний бизнес, ипотека, потребительское кредитование, — мы смотрим на все продукты для населения, для физических и юридических лиц. Но, конечно, вы совершенно справедливо отметили отдельную тему оборонно-промышленного комплекса. Мы работаем со всеми компаниями, которые входят в реестр стратегических предприятий и будем это направление развивать», — отметил Пётр Фрадков.
Во время обсуждения была затронута тема реализации в Омске «Первого Всероссийского Спортивного Проекта „ПСБ — Детям“, в рамках которого в городе планируется строительство современного центра уличного баскетбола с зоной для сдачи ГТО. Этот проект, в первую очередь, направлен на поддержку детского и массового спорта.
Сегодня также было подписано трехстороннее соглашение между банком, правительством Омской области и АО «Омсктрансмаш». Оно предусматривает сотрудничество в рамках программы по строительству жилья для сотрудников предприятий ОПК. Главная особенность проекта — работники предприятия смогут покупать квартиры по ценам ниже рыночных.
«ПСБ продолжает расширять портфель проектов по строительству жилых домов и инфраструктуры для сотрудников предприятий ОПК на территории России. „Омсктрансмаш“ — одно из старейших машиностроительных предприятий в России, и мы оказываем всестороннюю поддержку его развитию и решению стратегически важных задач, связанных с привлечением и удержанием персонала», — рассказал Петр Фрадков.