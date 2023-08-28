Прокуратура выявила, что омские судебные приставы считают должниками невиновных людей

О ситуации стало известно после обращения женщины в полицию. Выяснилось, что невиновная была лишь «двойником» реального должника и ни в чем не виновата. Позже эта информация была передана в ГУФССП России по Омской области для включения в соответствующий реестр, рассказали в прокуратуре.