Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Иллюстрация

Прокуратура выявила, что омские судебные приставы считают должниками невиновных людей

28 августа 2023, 13:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

Прокуратура поставила на контроль ситуацию с ложными должниками в Омской области

Отдел судебных приставов по Кировскому округу ошибочно идентифицирует граждан в качестве должников.

Так жительница Москвы по ошибке была названа должником по 7 исполнительным производствам имущественного характера. Неоднократно с ее банковских счетов списывались деньги, якобы за неуплату долгов.

О ситуации стало известно после обращения женщины в полицию. Выяснилось, что невиновная была лишь «двойником» реального должника и ни в чем не виновата. Позже эта информация была передана в ГУФССП России по Омской области для включения в соответствующий реестр, рассказали в прокуратуре.

Также отмечается, что судебные приставы этого же отдела допустили аналогичное нарушение в отношении жительницы Твери.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю ГУФССП по Омской области с требованиями устранить нарушения. Ситуация поставлена ведомством на контроль.

Прокуратура разобралась, почему омского ветерана труда лишили социальной поддержки
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Должники#Нарушение#Новости#Анастасия Баянова#Нарушение прав
Подпишитесь
Песни, танцы, «Авангард». Омичам презентовали команду нового сезона
Сегодня, 05:08
Девочка, которую передали под опеку семье на Алтае, возвращается в Омск
Сегодня, 12:09
Отрезаны от полноценной жизни. Омичи из Светлого пожаловались на работу транспорта
Сегодня, 09:51
На презентацию «Авангарда» омичи пришли с ножами, газовым баллончиком и дезодорантом
Сегодня, 11:24
Омское ПАТП-8 отменило крупную закупку контролеров для автобусов с валидаторами
Сегодня, 09:40
Жительница Омской области обвинила следователей в фальсификации материалов дела
Сегодня, 12:14