Прокуратура выявила, что омские судебные приставы считают должниками невиновных людей

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Так жительница Москвы по ошибке была названа должником по 7 исполнительным производствам имущественного характера. Неоднократно с ее банковских счетов списывались деньги, якобы за неуплату долгов.
О ситуации стало известно после обращения женщины в полицию. Выяснилось, что невиновная была лишь «двойником» реального должника и ни в чем не виновата. Позже эта информация была передана в ГУФССП России по Омской области для включения в соответствующий реестр, рассказали в прокуратуре.
Также отмечается, что судебные приставы этого же отдела допустили аналогичное нарушение в отношении жительницы Твери.
По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю ГУФССП по Омской области с требованиями устранить нарушения. Ситуация поставлена ведомством на контроль.