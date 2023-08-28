Поражение на родном поле. Омский «Иртыш» упустил первое место в турнирной таблице

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Published Сегодня, 03:31
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Вчера, 27 августа, у омской футбольной команды «Иртыш» состоялся новый матч в рамках седьмого Дивизиона А Второй лиги. Игра проходила на родном поле. Соперником стал ФК «Краснодар-2».
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Краснодарские футболисты атаковали ворота омичей в первом тайме. «Иртыш» сумел забить один гол, однако из-за одного пропущенного мяча омская команда спустилась по турнирной таблице.
Краснодарцы Иван Чуриков и Камиль Муллин отличились на 18-й и 29-й минуте. Омич Артем Юсупов забил гол на 22-й минуте. По итогу «Краснодар-2» с 13 очками поднялся на первое место в турнирной таблице Дивизиона А Второй лиги. Омская команда опустилась на второе место, набрав 11 очков.
Ранее «Иртыш» проиграл команде из Уфы. Это оказался первый проигрыш в новом сезоне. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу соперников.