Поражение на родном поле. Омский «Иртыш» упустил первое место в турнирной таблице

Краснодарцы Иван Чуриков и Камиль Муллин отличились на 18-й и 29-й минуте. Омич Артем Юсупов забил гол на 22-й минуте. По итогу «Краснодар-2» с 13 очками поднялся на первое место в турнирной таблице Дивизиона А Второй лиги. Омская команда опустилась на второе место, набрав 11 очков.