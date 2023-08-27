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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

иллюстрация

В Омской области четверть родителей волнуется перед 1 сентября

27 августа 2023, 11:38
Фото: 1MI
иллюстрация
Чаще всего это мамы и им меньше 40 лет.
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Опросы

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, как родители готовятся к учебному году.

Стресс перед 1 сентября испытывают 22% мам и пап. При этом женщины волнуются чаще, и большинство из них в возрасте до 40 лет.

31% родителей хотят взять выходной или отпуск, чтобы проводить ребенка в школу. 16% намерены отпроситься на полдня, среди них тоже больше мам.

Почти каждая вторая местная компания предоставляет сотрудникам из числа родителей школьников выходной. Причем 17% делают это официально, а 31% — без оформления документов.

21% мам и пап довольны качеством обучения в заведении, 45% — скорее довольны. Негатив испытывает каждый третий: 10% абсолютно не удовлетворены, 23% — скорее не удовлетворены. При этом качество чаще не устраивает отцов, и в основном они старше 40 лет.

Каждый третий омич признался, что ненавидел начало учебного года и 1 Сентября
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#Опросы#Общество#Омск#Омская область#Школа#Статистика#Новости#1 сентября#День знаний
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