В Омской области четверть родителей волнуется перед 1 сентября

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, как родители готовятся к учебному году.
Стресс перед 1 сентября испытывают 22% мам и пап. При этом женщины волнуются чаще, и большинство из них в возрасте до 40 лет.
31% родителей хотят взять выходной или отпуск, чтобы проводить ребенка в школу. 16% намерены отпроситься на полдня, среди них тоже больше мам.
Почти каждая вторая местная компания предоставляет сотрудникам из числа родителей школьников выходной. Причем 17% делают это официально, а 31% — без оформления документов.
21% мам и пап довольны качеством обучения в заведении, 45% — скорее довольны. Негатив испытывает каждый третий: 10% абсолютно не удовлетворены, 23% — скорее не удовлетворены. При этом качество чаще не устраивает отцов, и в основном они старше 40 лет.