В Омской области четверть родителей волнуется перед 1 сентября

21% мам и пап довольны качеством обучения в заведении, 45% — скорее довольны. Негатив испытывает каждый третий: 10% абсолютно не удовлетворены, 23% — скорее не удовлетворены. При этом качество чаще не устраивает отцов, и в основном они старше 40 лет.