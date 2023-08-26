Дышим спокойно. В Омской области почти на треть снизилась смертность от туберкулеза

Ранее Город55 писал о заболеваемости местных жителей за первый квартал 2023 года. За этот период острыми кишечными инфекциями заразились на 17,7% больше человек, чем за аналогичный период прошлого года. За первые три месяца также были зарегистрированы 35 случаев сальмонеллеза.