Дышим спокойно. В Омской области почти на треть снизилась смертность от туберкулеза

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:46
В министерстве здравоохранения Омской области представили статистику по смертности от туберкулеза. По информации ведомства, за два года в регионе снизилось число летальных исходов почти на 30%.
С 2020 по 2022 годы также увеличилось количество флюорографических обследований (+7,7%). С программой модернизации первичного звена здравоохранения статистика по этому показателю пошла вверх.
«Приобретая оборудование, устанавливая новые модульные конструкции, проводя дорогостоящие ремонты, мы это делаем с целью достичь самого главного социального показателя — высокой оценки наших жителей и повышение доступности для них качественной медицинской помощи. Это очень сложная, планомерная и многофакторная работа», — отметил первый замминистра здравоохранения региона Андрей Сухарев.
В пресс-службе профильного министерства напомнили, что программа рассчитана до 2025 года.
Ранее Город55 писал о заболеваемости местных жителей за первый квартал 2023 года. За этот период острыми кишечными инфекциями заразились на 17,7% больше человек, чем за аналогичный период прошлого года. За первые три месяца также были зарегистрированы 35 случаев сальмонеллеза.