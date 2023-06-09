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В Омске выросла заболеваемость коклюшем и гепатитом

9 июня 2023, 04:29
Фото: Город55
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Также омичи стали чаще болеть гриппом.

Омскстат опубликовал статистику заболеваемости в регионе за первый квартал 2023 года. Оказалось, что за этот период острыми кишечными инфекциями заразились 1804 человека. Это на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в этом году зафиксировали 35 случаев сальмонеллеза.

За 3 месяца текущего года выявили 11 случаев острого гепатита (в 5,5 раза больше, чем в 2022 году). Отметим, что 6 человек заболели коклюшем (в 6 раз больше, чем в 2022 году). Сразу 3 случая зарегистрировали в марте. 150 омичей переболели гриппом. В марте выявили сразу 20 заболевших. Также на 9,7% увеличилась заболеваемость сифилисом.

Однако на 6,5% уменьшилось число заболевших острыми инфекциями верхних дыхательных путей. С начала года туберкулез выявили у 166 человек, а это на 1,8% меньше предыдущих показателей. Кроме того, на целых 70% сократилась заболеваемость гонококковой инфекцией.

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