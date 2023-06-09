В Омске выросла заболеваемость коклюшем и гепатитом

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Омскстат опубликовал статистику заболеваемости в регионе за первый квартал 2023 года. Оказалось, что за этот период острыми кишечными инфекциями заразились 1804 человека. Это на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в этом году зафиксировали 35 случаев сальмонеллеза.
За 3 месяца текущего года выявили 11 случаев острого гепатита (в 5,5 раза больше, чем в 2022 году). Отметим, что 6 человек заболели коклюшем (в 6 раз больше, чем в 2022 году). Сразу 3 случая зарегистрировали в марте. 150 омичей переболели гриппом. В марте выявили сразу 20 заболевших. Также на 9,7% увеличилась заболеваемость сифилисом.
Однако на 6,5% уменьшилось число заболевших острыми инфекциями верхних дыхательных путей. С начала года туберкулез выявили у 166 человек, а это на 1,8% меньше предыдущих показателей. Кроме того, на целых 70% сократилась заболеваемость гонококковой инфекцией.