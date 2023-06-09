В Омске выросла заболеваемость коклюшем и гепатитом

За 3 месяца текущего года выявили 11 случаев острого гепатита (в 5,5 раза больше, чем в 2022 году). Отметим, что 6 человек заболели коклюшем (в 6 раз больше, чем в 2022 году). Сразу 3 случая зарегистрировали в марте. 150 омичей переболели гриппом. В марте выявили сразу 20 заболевших. Также на 9,7% увеличилась заболеваемость сифилисом.