Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Иллюстрация

Бюджет Омска планируют увеличить на 750 млн за счет увеличения доли налогов

25 августа 2023, 05:47
Фото: Город55
Иллюстрация
Законопроект рассмотрят осенью в Законодательном собрании.

Бюджет Омска планируют увеличить на 750 млн рублей за счет увеличения доли налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения. Об этом рассказал врио главы региона в своем телеграм-канале.

«Увеличим норматив по „упрощенке“, зачисляемый в бюджет города Омска, с 25 до 35%. Дополнительные 10% позволят нам увеличить налоговые доходы на 750 млн рублей и улучшить бюджетную обеспеченность областного центра», — сообщил Виталий Хоценко.

В омском Минфине подготовили поправки в соответствующий закон. Проект рассмотрят в сентябре в Законодательном собрании.

Отметим, что совокупные запланированные доходы омского муниципалитета в 2023 году составляют 37,3 млрд рублей, а расходы — 38,8 млрд.

Омский горсовет одобрил новые изменения к бюджету на 2023 год
Узнать подробнее
#Город#Бизнес#Омск#Омская область#Налог#Предприниматель#Евгений Игишев#УСН
Подпишитесь
Силовики пришли с обыском к бенефициару омской мусорной реформы Степану Пыталеву
Вчера, 10:13
«Все разбомбили». В Омской области вандалы разгромили сельское кладбище
Сегодня, 06:46
Каждое утро начинается одинаково. В Омской области в очередной раз объявлен режим НМУ
Сегодня, 02:40
Сотрудникам бюджетных учреждений Омска позволили работать у нескольких работодателей
Сегодня, 03:34
Девочка, которую незаконно передали под опеку, впервые за год поговорила с мамой
Сегодня, 06:25
На покупку автомобилей для отличившихся омских аграриев выделили 15 млн рублей
Сегодня, 03:44