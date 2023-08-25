Бюджет Омска планируют увеличить на 750 млн за счет увеличения доли налогов

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
Бюджет Омска планируют увеличить на 750 млн рублей за счет увеличения доли налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения. Об этом рассказал врио главы региона в своем телеграм-канале.
«Увеличим норматив по „упрощенке“, зачисляемый в бюджет города Омска, с 25 до 35%. Дополнительные 10% позволят нам увеличить налоговые доходы на 750 млн рублей и улучшить бюджетную обеспеченность областного центра», — сообщил Виталий Хоценко.
В омском Минфине подготовили поправки в соответствующий закон. Проект рассмотрят в сентябре в Законодательном собрании.
Отметим, что совокупные запланированные доходы омского муниципалитета в 2023 году составляют 37,3 млрд рублей, а расходы — 38,8 млрд.