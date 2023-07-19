Омский горсовет одобрил новые изменения к бюджету на 2023 год

В Омском городском совете сегодня, 19 июля, прошло очередное пленарное заседание. Одним из пунктов повестки было обсуждение правок к бюджету Омска на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, которые предполагают увеличение в текущем году как доходных, так и расходных статей. В частности, доходы должны увеличиться на 988,8 млн рублей, а расходы — на 950,6 млн рублей.