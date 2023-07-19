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Омский горсовет одобрил новые изменения к бюджету на 2023 год

19 июля 2023, 07:05
Фото: Город55
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И доходы, и расходы увеличились почти на миллиард.

В Омском городском совете сегодня, 19 июля, прошло очередное пленарное заседание. Одним из пунктов повестки было обсуждение правок к бюджету Омска на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, которые предполагают увеличение в текущем году как доходных, так и расходных статей. В частности, доходы должны увеличиться на 988,8 млн рублей, а расходы — на 950,6 млн рублей.

Эти правки предварительно прошли обсуждение в комитете городского совета по финансово-бюджетным вопросам, где были одобрены. На пленарном заседании депутаты приняли правки окончательно.

— Особенно приятно, — уточнил уже после заседания председатель городского совета Владимир Корбут, — что дополнительные деньги — это не только субсидии из вышестоящих бюджетов (около 400 млн), но и примерно 600 млн собственных доходов города Омска. Эти средства мы будем расходовать на подготовку к зиме, на решение социальных проблем, на ремонты школ, дорог, поддержание всей инфраструктуры. Кроме того, областной бюджет выделил средства на расселение граждан из аварийного и ветхого жилья, а это очень важная социальная задача.

Теперь совокупные запланированные доходы омского муниципалитета в 2023 году составляют 37,3 млрд рублей, а расходы — 38,8 млрд. Общий дефицит бюджета немного уменьшился. Он составляет 8,65%, то есть укладывается в рамки ограничений, предусмотренных федеральным Бюджетным кодексом.

Омский городской совет одобрил новые поправки к бюджету
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#Николай Эйхвальд#Омский Горсовет#Бюджет#Город#Новости#Владимир Корбут
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