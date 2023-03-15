Многомиллионные долги владельцев ДСК продают за сумму в 20 раз меньше

Арбитражный управляющий ДРСУ-5 Петр Круподра опубликовал сообщение о торгах, на которых будет выставлен один актив этой компании. Это долг ДРСУ двух Сароянов — Гамлета Мусабековича и Севака Камлетовича, отца и сына. Они задолжали 33,88 млн рублей, но выкупить права требования можно будет всего за 1,63 млн, то есть в 21 раз дешевле.