Многомиллионные долги владельцев ДСК продают за сумму в 20 раз меньше

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Арбитражный управляющий ДРСУ-5 Петр Круподра опубликовал сообщение о торгах, на которых будет выставлен один актив этой компании. Это долг ДРСУ двух Сароянов — Гамлета Мусабековича и Севака Камлетовича, отца и сына. Они задолжали 33,88 млн рублей, но выкупить права требования можно будет всего за 1,63 млн, то есть в 21 раз дешевле.
Город55 писал о том, как начиналась эта история. Сарояны владели и руководили ООО «Дорожная строительная компания», которое в далеком 2016 году заключило с ДРСУ-5 договор субподряда о восстановлении дорог в Знаменском районе, разрушенных паводком. Работы не были выполнены, заказчик подал иск о взыскании стоимости работ с процентами, выиграл дело, но денег не получил даже с исполнительным листом.
ДСК в 2020 году была исключена из госреестра юридических лиц, Севак Сароян получил срок за мошенничество и отмывание денег (обвинитель смог доказать, что договор заключался без намерений его выполнять). ДРСУ-5 обанкротилось, а его управляющий решил использовать последнюю возможность получить хотя бы часть денег предприятия назад — привлечь к ответственности Сароянов как физических лиц.
Суд признал, что Сарояны должны выплачивать долги своей компании. Поэтому и появился в продаже такой лот — права требования к отцу и сыну. Судя по его начальной стоимости, шансы что-то получить с Сароянов не слишком высоки. К тому же в ходе торгов цена может заметно уменьшиться.
Желающие купить этот ценный актив смогут подавать заявки, начиная с 25 марта. Последний срок — 2 мая 2023 года.