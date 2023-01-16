На распродаже имущества «Сибэлектрощита» нашелся покупатель только для двух гильотин

Омское предприятие «Сибэлектрощит» вот уже второй год работает в формате конкурсного производства. Оно было признано банкротом в декабре 2021 года, и его конкурсным управляющим стал Михаил Ахматгалиев. 13 января имущество «Сибэлектрощита» было выставлено на торги. Однако ажиотажа это, судя по всему, не вызвало: торги по почти всем лотам признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.