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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

На распродаже имущества «Сибэлектрощита» нашелся покупатель только для двух гильотин

Сегодня, 10:29
Фото: официальный паблик "Сибэлектрощита" в ВКонтакте
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Торги по большинству лотов не состоялись.

Омское предприятие «Сибэлектрощит» вот уже второй год работает в формате конкурсного производства. Оно было признано банкротом в декабре 2021 года, и его конкурсным управляющим стал Михаил Ахматгалиев. 13 января имущество «Сибэлектрощита» было выставлено на торги. Однако ажиотажа это, судя по всему, не вызвало: торги по почти всем лотам признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Есть только одно исключение: краснодарское предприятие «БСТ-Модуль» купило две гидравлических гильотины за один миллион рублей. Остальные активы (автопогрузчики, склад ЛКМ, нежилые помещения в селе Троицкое, гибочный пресс и др.) никого не заинтересовали.

Научно-производственное объединение «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры и принадлежит омскому бизнесмену Сергею Зотову. Финансовые проблемы у него появились в 2021 году.

 

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#Николай Эйхвальд#Экономика#Сибэлектрощит
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