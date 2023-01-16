На распродаже имущества «Сибэлектрощита» нашелся покупатель только для двух гильотин

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Омское предприятие «Сибэлектрощит» вот уже второй год работает в формате конкурсного производства. Оно было признано банкротом в декабре 2021 года, и его конкурсным управляющим стал Михаил Ахматгалиев. 13 января имущество «Сибэлектрощита» было выставлено на торги. Однако ажиотажа это, судя по всему, не вызвало: торги по почти всем лотам признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Есть только одно исключение: краснодарское предприятие «БСТ-Модуль» купило две гидравлических гильотины за один миллион рублей. Остальные активы (автопогрузчики, склад ЛКМ, нежилые помещения в селе Троицкое, гибочный пресс и др.) никого не заинтересовали.
Научно-производственное объединение «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры и принадлежит омскому бизнесмену Сергею Зотову. Финансовые проблемы у него появились в 2021 году.