Суд отменил сделку «Сибэлектрощита» с аффилированной фирмой на 150 млн

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Арбитражный суд Омской области принял очередное решение по делу о банкротстве ООО «НПО „Сибэлектрощит“». Конкурсный управляющий Михаил Ахматгалиев потребовал признать недействительной сделку, в рамках которой «Сибэлектрощит» перечислил ООО «Сибирский Кабель» 151,3 млн рублей, и суд с этим требованием согласился.
— Применить последствия недействительности договора, — говорится в решении, — обязать ООО «Сибирский Кабель» вернуть в конкурсную массу ООО «НПО „Сибэлектрощит“ денежные средства в размере 151 326 819,53 руб.
В общей сложности, с учетом озвученных прежде требований, «Сибирский Кабель» должен внести в конкурсную массу 187 млн рублей.
Стоит отметить, что у «Сибэлектрощита» и «Сибирского Кабеля» один и тот же бенефициар — омский бизнесмен Сергей Зотов, обанкротившийся как физлицо (первая фирма принадлежит ему на 100%, вторая — на 59,99%). Город55 уже писал, что конкурсный управляющий винит Зотова в нанесении «Сибэлектрощиту» крупного финансового ущерба. На рассмотрении суда сейчас находится иск о привлечении Зотова к субсидиарной ответственности на 48 млн рублей.