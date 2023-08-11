Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

иллюстрация

Суд отменил сделку «Сибэлектрощита» с аффилированной фирмой на 150 млн

11 августа 2023, 11:28
Фото: 1MI
иллюстрация
Второй фирме Сергея Зотова придется вернуть все деньги.

Арбитражный суд Омской области принял очередное решение по делу о банкротстве ООО «НПО „Сибэлектрощит“». Конкурсный управляющий Михаил Ахматгалиев потребовал признать недействительной сделку, в рамках которой «Сибэлектрощит» перечислил ООО «Сибирский Кабель» 151,3 млн рублей, и суд с этим требованием согласился.

— Применить последствия недействительности договора, — говорится в решении, — обязать ООО «Сибирский Кабель» вернуть в конкурсную массу ООО «НПО „Сибэлектрощит“ денежные средства в размере 151 326 819,53 руб.

В общей сложности, с учетом озвученных прежде требований, «Сибирский Кабель» должен внести в конкурсную массу 187 млн рублей.

Стоит отметить, что у «Сибэлектрощита» и «Сибирского Кабеля» один и тот же бенефициар — омский бизнесмен Сергей Зотов, обанкротившийся как физлицо (первая фирма принадлежит ему на 100%, вторая — на 59,99%). Город55 уже писал, что конкурсный управляющий винит Зотова в нанесении «Сибэлектрощиту» крупного финансового ущерба. На рассмотрении суда сейчас находится иск о привлечении Зотова к субсидиарной ответственности на 48 млн рублей.

Обанкротившийся «Сибэлектрощит» потребовал денег от своего владельца Сергея Зотова
Узнать подробнее
#Сибэлектрощит#Дела о банкротстве#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
«Брусника» положила глаз. Стал известен инвестор застройки Омского кадетского корпуса
Сегодня, 08:49
Лес отстояли. В проект строительства Северного обхода Омска внесли изменения
Сегодня, 03:03
Министр экологии Илья Лобов назвал омские выбросы неприятными, но безопасными
Сегодня, 08:48
В Омской области назначили первого замминистра региональной политики
Сегодня, 11:16
В Омске из исторического здания кадетского корпуса исчезли чугунные лестницы
Сегодня, 09:42
«Опыт неудачный». Аллею олимпийцев в Омске раскритиковали еще до ее открытия
Сегодня, 10:42