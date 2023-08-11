Суд отменил сделку «Сибэлектрощита» с аффилированной фирмой на 150 млн

Стоит отметить, что у «Сибэлектрощита» и «Сибирского Кабеля» один и тот же бенефициар — омский бизнесмен Сергей Зотов, обанкротившийся как физлицо (первая фирма принадлежит ему на 100%, вторая — на 59,99%). Город55 уже писал, что конкурсный управляющий винит Зотова в нанесении «Сибэлектрощиту» крупного финансового ущерба. На рассмотрении суда сейчас находится иск о привлечении Зотова к субсидиарной ответственности на 48 млн рублей.