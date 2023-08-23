В Сибири заказали папки под документы для работы в «условиях военного времени»

Правительство Красноярского края заказало изготовление папок и коробов для документов. В частности, согласно данным сайта государственных закупок, требуются папки с тиснением «План перевода управления делами Губернатора и Правительства Красноярского края на работу в условиях военного времени», «План первоочередных мероприятий заместителя управляющего делами губернатора и правительства Красноярского края, выполняемых при нарастании угрозы агрессии против РФ до объявления мобилизации в РФ» и другие.