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Published Сегодня, 10:18

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В Сибири заказали папки под документы для работы в «условиях военного времени»

23 августа 2023, 10:18
Фото: 1MI
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Поставщик продукции уже определен.

Правительство Красноярского края заказало изготовление папок и коробов для документов. В частности, согласно данным сайта государственных закупок, требуются папки с тиснением «План перевода управления делами Губернатора и Правительства Красноярского края на работу в условиях военного времени», «План первоочередных мероприятий заместителя управляющего делами губернатора и правительства Красноярского края, выполняемых при нарастании угрозы агрессии против РФ до объявления мобилизации в РФ» и другие.

Поставщик продукции определен. Красноярские власти подписали договор с предпринимателем Ольгой Гукасян. Сумма контракта составила 87,9 тысяч рублей, что на 69 тысяч ниже начальной цены аукциона.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области обновят состав антитеррористической комиссии и оперативного штаба по обеспечению режима базовой готовности.

В Омской области планируют обновить комиссию по антитеррору и состав оперштаба
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#Общество#Губернатор#Госзакупки#Документы#Правительство#Красноярский край#Евгений Игишев
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