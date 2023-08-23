В Сибири заказали папки под документы для работы в «условиях военного времени»

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
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Updated Сегодня, 10:20
Правительство Красноярского края заказало изготовление папок и коробов для документов. В частности, согласно данным сайта государственных закупок, требуются папки с тиснением «План перевода управления делами Губернатора и Правительства Красноярского края на работу в условиях военного времени», «План первоочередных мероприятий заместителя управляющего делами губернатора и правительства Красноярского края, выполняемых при нарастании угрозы агрессии против РФ до объявления мобилизации в РФ» и другие.
Поставщик продукции определен. Красноярские власти подписали договор с предпринимателем Ольгой Гукасян. Сумма контракта составила 87,9 тысяч рублей, что на 69 тысяч ниже начальной цены аукциона.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области обновят состав антитеррористической комиссии и оперативного штаба по обеспечению режима базовой готовности.