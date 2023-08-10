В Омской области планируют обновить комиссию по антитеррору и состав оперштаба

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В Омской области планируют обновить состав антитеррористической комиссии и оперативного штаба по обеспечению режима базовой готовности. Проект указа губернатора опубликовали сегодня, 10 августа, на сайте регионального правительства.
В комиссию по антитеррору войдет спикер Законодательного собрания Александр Артемов. Исключат из нее бывшего председателя областного парламента Владимира Варнавского. Напомним, политик ушел из жизни в конце мая в возрасте 76 лет.
В состав оперативного штаба включат зампреда областного правительства Алексея Ромахина (в качестве заместителя председателя штаба), спикера Заксобрания Александра Артемова, руководителя Аппарата губернатора Анну Марухину, министра цифрового развития Дениса Цуканова, министра финансов Вадима Чеченко. Исключат из оперштаба Владимира Варнавского и первого зампреда правительства Дмитрия Ушакова.
Напомним, что оперативный штаб по обеспечению режима базовой готовности создали в конце октября прошлого года.
Ранее Город55 сообщал, что Олега Зарембу назначили главой областной комиссии по государственной тайне.