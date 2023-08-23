В Омске ушла из жизни архитектор, проектировавшая дома в центре и «Кристалле»

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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В Омске 19 августа в возрасте 63 лет ушла из жизни архитектор Ирина Потапова, сообщается на сайте регионального союза архитекторов.
Ирина Потапова родилась в Красноярске, окончила красноярский политех. В Омск приехала по распределению. Среди наиболее известных проектов Ирины Потаповой — жилые дома на Маркса и Съездовской, в микрорайоне «Кристалл».
«Все проекты имеют неповторимый творческий почерк профессионала — мастера, понимающего мотив пространства, возможности строительной технологии», — рассказали коллеги Ирины Потаповой в союзе архитекторов.
Город55 выражает соболезнования родным, близким и коллегам Ирины Потаповой.