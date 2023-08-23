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В Омске ушла из жизни архитектор, проектировавшая дома в центре и «Кристалле»

23 августа 2023, 09:50
Фото: 1MI
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Ирине Потаповой было 63 года.

В Омске 19 августа в возрасте 63 лет ушла из жизни архитектор Ирина Потапова, сообщается на сайте регионального союза архитекторов.

Ирина Потапова родилась в Красноярске, окончила красноярский политех. В Омск приехала по распределению. Среди наиболее известных проектов Ирины Потаповой — жилые дома на Маркса и Съездовской, в микрорайоне «Кристалл».

«Все проекты имеют неповторимый творческий почерк профессионала — мастера, понимающего мотив пространства, возможности строительной технологии», — рассказали коллеги Ирины Потаповой в союзе архитекторов.

Город55 выражает соболезнования родным, близким и коллегам Ирины Потаповой.

#Общество#Омск#Омская область#Смерть#Архитектор#Некролог#Умер#Евгений Игишев
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