Банк приколов закрыт. В Омской области стало в два раза меньше фальшивых денег

Часто мошенники имитируют пятитысячные купюры, которых было найдено за шесть месяцев 14 штук. Однако их почти в четыре раза меньше, чем за первое полугодие 2022 года. В 2023 году злоумышленники сосредоточились на изготовлении банкнот номиналом 500 рублей. Хоть и обнаружено за полгода всего четыре таких подделки, их больше на три купюры, чем за период прошлого года.