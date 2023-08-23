Банк приколов закрыт. В Омской области стало в два раза меньше фальшивых денег

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В региональном отделении Банка России представили статистику по выявлению поддельных банкнот. За последние полгода в Омской области обнаружили в два раза меньше фальшивок, чем за аналогичный период прошлого года (32 штуки против 67 штук).
Часто мошенники имитируют пятитысячные купюры, которых было найдено за шесть месяцев 14 штук. Однако их почти в четыре раза меньше, чем за первое полугодие 2022 года. В 2023 году злоумышленники сосредоточились на изготовлении банкнот номиналом 500 рублей. Хоть и обнаружено за полгода всего четыре таких подделки, их больше на три купюры, чем за период прошлого года.
«Чтобы случайно не положить в кошелек фальшивку, нужно проверять комплекс из 3-5 защитных признаков. О них можно узнать на сайте Банка России и в мобильном приложении „Банкноты Банка России“», — рассказал замуправляющего отделением Омск Банка России Илья Плиндер.
Омичам советуют оставаться бдительными при расчете наличными, несмотря на статистику по выявленным фальшивкам. К слову, подделывают и монеты. Две штуки номиналами пять и десять рублей сотрудники банков обнаружили впервые за три года.