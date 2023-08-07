Сотрудницы омского банка получили условный срок за махинации с деньгами клиентов

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
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Updated Сегодня, 03:03
Куйбышевский райсуд рассмотрел уголовное дело, фигурантками которого стали бывшие сотрудницы омского филиала «Россельхозбанка». Валентину Сабирьянову и Алию Тасину признали виновными в крупном мошенничестве.
Как выяснили сотрудники регионального УМВД, злоумышленницы оформляли счета, дебетовые карты на клиентов банков и использовали их, чтобы потом незаконно перечислять и снимать денежные средства владельцев.
«Владельцы банковских счетов за дополнительными услугами по проведению указанных операций в филиал банка не обращались, согласие на данные действия со счетами не давали», — уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по Омской области.
Сабирьяновой назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Ее напарница получил три года и девять месяцев лишения свободы также условно. Испытательный срок составит два года.
Ранее Город55 писал об уголовном деле, возбужденном в отношении председателя и главного бухгалтера сельскохозяйственного производственного кооператива «Куликовский Агросоюз». Их признали виновными в мошенничестве.