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Сотрудницы омского банка получили условный срок за махинации с деньгами клиентов

7 августа 2023, 02:59
Фото: Город55
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Испытательный срок составит два года.

Куйбышевский райсуд рассмотрел уголовное дело, фигурантками которого стали бывшие сотрудницы омского филиала «Россельхозбанка». Валентину Сабирьянову и Алию Тасину признали виновными в крупном мошенничестве.

Как выяснили сотрудники регионального УМВД, злоумышленницы оформляли счета, дебетовые карты на клиентов банков и использовали их, чтобы потом незаконно перечислять и снимать денежные средства владельцев.

«Владельцы банковских счетов за дополнительными услугами по проведению указанных операций в филиал банка не обращались, согласие на данные действия со счетами не давали», — уточнили в пресс-службе УФСБ РФ по Омской области.

Сабирьяновой назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Ее напарница получил три года и девять месяцев лишения свободы также условно. Испытательный срок составит два года.

Ранее Город55 писал об уголовном деле, возбужденном в отношении председателя и главного бухгалтера сельскохозяйственного производственного кооператива «Куликовский Агросоюз». Их признали виновными в мошенничестве.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Мошенничество#Банк#УФСБ Омской области#УМВД Омской области
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