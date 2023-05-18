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Важна каждая жизнь. Омские пожарные приехали тушить траву, а спасли кота

18 мая 2023, 08:58
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Кот просидел всю ночь на дереве
Спасатели сняли животное с дерева и передали хозяевам.

В Ленинском округе Омска сотрудники МЧС приехали тушить траву, а спасли кота. Вызов оказался ложным. Спасатели собирались уже было уезжать, но к ним за помощью обратились местные жители.

Во дворе дома на дереве на высоте третьего этажа сидел кот и не мог спуститься на землю. Пожарные установили лестницу и сняли испуганное животное. По словам очевидцев, кот провел на дереве всю ночь. Спасенного питомца передали в руки хозяину.

«Нам важна каждая жизнь», — рассказали в региональном МЧС и поделились видео со спасением кота.
Кот просидел всю ночь на дереве
Видео: ГУ МЧС России по Омской области

На прошлой неделе омские сотрудники МЧС поделились фотографиями спасенных из огня животных. Пожарные стараются помочь не только кошкам и собакам, но и диким животным, которые попадают в ловушку лесных пожаров.

Кролики, олени и ежи. Омские сотрудники МЧС показали, кого спасают в пожарах
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#Евгений Игишев#Общество#Животные#Кот#Омск#Происшествия#МЧС#Пожарные#Спасатели#Видео
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