Важна каждая жизнь. Омские пожарные приехали тушить траву, а спасли кота

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В Ленинском округе Омска сотрудники МЧС приехали тушить траву, а спасли кота. Вызов оказался ложным. Спасатели собирались уже было уезжать, но к ним за помощью обратились местные жители.
Во дворе дома на дереве на высоте третьего этажа сидел кот и не мог спуститься на землю. Пожарные установили лестницу и сняли испуганное животное. По словам очевидцев, кот провел на дереве всю ночь. Спасенного питомца передали в руки хозяину.
«Нам важна каждая жизнь», — рассказали в региональном МЧС и поделились видео со спасением кота.
На прошлой неделе омские сотрудники МЧС поделились фотографиями спасенных из огня животных. Пожарные стараются помочь не только кошкам и собакам, но и диким животным, которые попадают в ловушку лесных пожаров.