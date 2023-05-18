Важна каждая жизнь. Омские пожарные приехали тушить траву, а спасли кота

Во дворе дома на дереве на высоте третьего этажа сидел кот и не мог спуститься на землю. Пожарные установили лестницу и сняли испуганное животное. По словам очевидцев, кот провел на дереве всю ночь. Спасенного питомца передали в руки хозяину.